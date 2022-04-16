Türkiye'nin güneybatı kesimleri için kuvvetli rüzgar uyarısı - Haberler

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Türkiye'nin güneybatı kesimleri için kuvvetli rüzgar uyarısı

AA - İsa Toprak - Güncel
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Türkiye'nin güneybatı kesimleri için kuvvetli rüzgar uyarısı

Türkiye'nin güneybatı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar bekleniyor.

ANTALYA (AA) - Türkiye'nin güneybatı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla'da, akşam saatlerinden itibaren de Denizli, Afyonkarahisar'ın güneyi, Isparta, Burdur ve Antalya'nın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına geleceği tahmin ediliyor. ???????

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / İsa Toprak - Güncel

Meteoroloji, Antalya, Türkiye, Muğla, Güncel, Haberler

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