Türkiye'nin Gündeminde Önemli Toplantılar ve Açıklamalar

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu başkanlığında "Türk Dünyası ile İlgili Kurum ve Kuruluşlar İstişare Toplantısı" yapılacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi ve İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ?İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in ilk haftası, Trabzonspor-Kocaelispor maçıyla tamamlanacak.

(Trabzon/21.30)

2- Trendyol 1. Lig'in ilk haftası, Esenler Erokspor-Adana Demirspor karşılaşmasıyla sona erecek.

(İstanbul/21.30)

3- Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.00)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve bir oyuncusu Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, sarı-lacivertli ekip son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/16.00/18.00)

5- Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile yapılacak rövanş müsabakası öncesi Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/20.30)

6- Türk Devletleri Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Türk Devletleri Kültür ve Spor Festivali'nin açılış töreni, Güngören Spor Kompleksi'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00)

7- Hentbol Süper liglerinde 2025-26 sezonu Kadınlar Süper Ligi ve Süper Kupa; Erkekler Süper Ligi, Erkekler Süper Kupa ve Erkekler Türkiye Kupası kura çekimi Türkiye Hentbol Federasyonu Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılacak.

(Ankara/17.00/18.00)

***

