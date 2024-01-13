Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Mucize Tiyatro Topluluğu'nu ağırladı
Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Batı Trakyalı Türklerden oluşan Mucize Tiyatro Topluluğu oyuncularını Ankara'da ağırladı. Topluluk, 'Komşu Köyün Delisi' adlı oyunuyla büyük beğeni topladı.
Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, 5 Ocak'ta Ankara'da sahne alan, Batı Trakyalı Türklerden oluşan Mucize Tiyatro Topluluğu oyuncularını ağırladı.
Konsolosluğun X hesabından yayımlanan açıklamada, "Ankara 75. Yıl Sahnesi'nde 'Komşu Köyün Delisi' oyununu geçtiğimiz hafta başarıyla sergileyen Mucize Tiyatro ekibini ağırladık. Hayallerini paylaşan gençlerin heyecanına ortak olduk. Bu başarının mimarlarını ve mucize gençleri tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Mucize Tiyatro Topluluğu, 2019'da kuruldu. Topluluk, Yunanistan ve Türkiye'de birçok oyun sergiledi.
Mucize Tiyatro Topluluğu, 17 kişilik oyuncu kadrosuyla 5 Ocak'ta Ankara Devlet Tiyatrosu 75. Yıl Sahnesi'nde beğeniye sunduğu "Komşu Köyün Delisi" adlı oyunuyla büyük beğeni toplamıştı.