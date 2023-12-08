Türkiye'nin Gönüllüleri Buluşması Gerçekleştirildi

Afet ve İnsani Yardım Gönüllüleri, Türkiye'nin Gönüllüleri Buluşması'nda bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Etkinlikte afet ve insani yardım konularında tecrübe ve deneyim paylaşımı yapıldı.

Afet ve İnsani Yardım Gönüllüleri, " Türkiye'nin Gönüllüleri Buluşması"nda bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini katılımcılara aktardı.

Şule Yüksel Şenler Vakfınca, Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla organize edilen Türkiye Gönüllüler Buluşması, Sancaktepe Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte stant kuran kamu kurumları ile STK'ler, katılımcıları çalışmaları hakkında bilgilendirdi, ulusal ve uluslararası alanda afet ve insani yardım, arama-kurtarma, sağlık, eğitim, sosyopsikolojik, ekonomik destekler konularında birbirleriyle tecrübe ve deneyim paylaşımı yaptı.

İHH Arama Kurtarma İkinci Bölge Koordinatörü Şahan Akın, Türkiye'deki 3 bin arama-kurtarma gönüllüsüyle birlikte hem Türkiye'de hem de dünyadaki afet bölgelerinde AFAD'ın çözüm ortağı olarak sahada bulunduklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde de görev aldıklarını anlatan Akın yoğun bir çalışmayla yüzlerce insanın kurtulmasına vesile olduklarını ifade etti.

Akın, arama-kurtarma için kullandıkları ekipmanları son teknolojik imkanlara göre yenilediklerini aktararak "Kentsel arama-kurtarma, doğada arama-kurtarma ve suda arama-kurtarma olarak faaliyetlerimizi yerine getiriyoruz. Bu hem teknolojik anlamda hem de finans anlamında ciddi bir yük getirmekte. Türkiye'de afetlere dair bilincin artmasıyla beraber vatandaşlarımızın bize verdiği katkıyla bunları finanse etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

HAK İnsani Yardım Derneği Arama Kurtarma Enkaz Ekip Şefi Hüseyin Baykan da ekip olarak her şeye daima hazır olma şiarıyla çalıştıklarını Elazığ, İzmir ve Kahramanmaraş depremlerinde sahada olduklarını anlattı.

Afetlere dair belli bir hazırlanma süresi standartlarının olduğunu aktaran Baykan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde standardın da altında bir sürede çok hızlı şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Baykan, Türkiye'yi etkileyen depremlerin ardından gönüllü başvurularında ciddi artış olduğunu dile getirerek "Bu zaten beklenen bir durum. Daha öncesinde işin ciddiyetini ne kadar anlatırsanız anlatın, iş gerçekleştiği takdirde insanlar daha fazla duyarlı oluyor. " diye konuştu.

Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği Ekip Lideri Kenan Demirhan da hem insani yardım hem de arama-kurtarma faaliyetlerinde bulunduklarını belirtti.

Sel, su baskını, toprak kayması, deprem gibi her türlü doğal afette görev aldıklarını aktaran Demirhan diğer derneklerle birlikte bir ailenin parçası olduklarını söyledi.

Demirhan, bu tarz etkinliklerde bir araya gelerek istişarede bulunduklarını, ülke dışında da yardım faaliyetleri yaptıklarını anlatarak "Devletimizin bizi görevlendirdiği noktada yurt dışındaki afetlerde de müdahalede bulunuyoruz. Her zaman mazlumun yanında olan bir devlet olduğumuz için nereye gidersek gidelim her zaman seviliyor ve baş üstünde tutuluyoruz. 'Türkler geldi.' diyorlar. Bu bizi de çok duygulandırıyor, şeref ve onur veriyor. Türk olmak başka bir şey. Bunu orada yaşayarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Polis Arama Kurtarma Sorumlusu 2. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Noyat da 2021 Elazığ depreminden sonra kurulan yeni bir birim olarak emniyet teşkilatı içerisinde 2 bin civarında gönüllüleri olduğunu söyledi.

Noyat, afetlerde en kısa sürede olay yerine ulaştıklarını belirterek 6 Şubat depremlerindeki çalışmaları hakkında şunları kaydetti:

"Birliklerimiz hem hava hem de kara yoluyla seri şekilde o bölgeye intikal ettiler. 1200 vatandaşımızı sağ kurtardık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazelerini çıkararak ailelerine teslim ettik. Birimimiz emniyet teşkilatı içerisindeki genç personelden oluşuyor. Ümit ederim ki ülkemiz böyle doğal afetlerle bir daha karşılaşmaz."