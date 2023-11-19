"Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması"Nın Ödül Töreni Düzenlendi, 12 Şirket Ödül Aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması"nın ödül töreni bugün, TOBB Kuleleri'nde yapıldı. Törende 12 şirket ödül aldı.

TOBB, TOBB KGK ve TEPAV iş birliğinde, bu yıl ikincisi düzenlenen "Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması"nın ödül töreni, bugün Ankara'da TOBB Kuleleri'nde yapıldı. Törende, "Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket" ve "Girişimci Kadın Gücü" olmak üzere iki ana kategoride, 12 ödül verildi. 19 Kasım Dünya Kadın Girişimcilik Günü kapsamında düzenlenen törenin açış konuşmaları, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk tarafından yapıldı.

NURTEN ÖZTÜRK: "KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ DESTEKLEMEK VE GİRİŞİMCİ KADINLARIMIZIN SAYISINI ARTTIRMAK AMACIYLA VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Öztürk, konuşmasında şunları söyledi:

"Kadın girişimciliği, hem ülkemizde hem dünyada son derece önemli. Kadın girişimciliğini desteklemek ve girişimci kadınlarımızın sayısını arttırmak amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Bu nedenle Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışmaları yaparak girişimci kadınlarımızı daha görünür hale getirmek ve onları daha şevkle çalışır hale getirmek istedik. Bu arada kadın istihdamını en çok arttıran şirketleri de ödüllendirerek diğer şirketlere örnek olsunlar istedik. Biliyorsunuz dünya ölçeğinde baktığımızda kadın halen istenilen yerde değil. Gerek istihdam anlamında, gerek girişimcilik anlamında gerek cinsiyet eşitliği anlamında... Bizim görevimiz, Türkiye Kadın Girişimciler Kurulu olarak kadınların hak ettiği yere getirmek. ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Ulu Ata'mızın ülkemize en büyük kazanım olarak hediye ettiği, kadına verdiği hakları koruyabilir hale getirmek kadınlarımızı. ve Sevgili Rıfat Başkanımızın dediği gibi, 'Kuş tek kanatla uçamaz' diyoruz ya Ulu Ata'mızın dediği gibi, 'Toplumun bir ucunun zincirlerle bağlı kalması, diğer ucunun göklere yükselmesini engeller.' Bu nedenle bizim görevimiz, kadınlarımızı daha da yüceltmek ve hem Türkiye ölçeğinde hem dünya ölçeğinde hak ettiği yere getirmek.

"DÜN ÇALIŞTIĞIMIZDAN ÇOK DAHA HIZLI KOŞACAK VE ZİNCİRLERİ KIRACAĞIZ"

İlkini geçen sene yapmıştık. Türkiye Girişimci Kadın Gücü Yarışmamız, gerçekten çok değerli kadınlarımızla tanışma fırsatı verdi bize. Çok değerli, kadına inanmış ve 'Mesleğin cinsiyeti yoktur' diyerek kadın istihdamını artıran şirketlerin olduğunu gösterdi bize. Bu sene, gelenekselleştirmiş olduğumuz bu Kadın Girişimciler Kurulu Yarışmalarımızı daha da ileriye taşımak istiyoruz. Ama benim için en önemli kısmı, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, bu yarışmayı 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü'nde yapmış olmamız. Ben hepinizin Dünya Kadın Girişimciler Günü'nü kutluyor, TEPAV'a destekleri için teşekkür ediyorum. Tüm ödül alanları canı yürekten kutlarken ödüle başvurma cesaretinde bulunanları, kendisine güvenen kadınlarımızı, 'benim' diyen, var olan ve var edebilen kadınlarımızı da sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Biliyorsunuz OECD ülkelerinde kadın istihdamında en son sıralardayız. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bizim gibi kadınları güçlü, bizim gibi kadınları uyanık, zeki, aydın bir ülkenin OECD ülkelerinde en geri sıralarda olması kabul edilir gibi değil. Biz kadın girişimci olarak dün çalıştığımızdan çok daha hızlı koşacak ve zincirleri kıracağız."

RIFAT HİSARCIKLIOĞLU: "KURULLARIMIZ, BUGÜN BU COĞRAFYANIN EN BÜYÜK, EN KAPSAMLI VE EN YETKİN GİRİŞİMCİLİK 'NETWORK'Ü HALİNE GELDİ"

Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuz'u, Cumhuriyetimizin 84'üncü yıl dönümünde; 29 Ekim 2007 tarihinde kurmuştuk. Bugün de burada, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına erişmenin mutluluğunu paylaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Ülkemizdeki kadınların ve genç kızlarımızın girişimciliğe özendirilmesi için önce TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuzu kurmuştuk. 2009 yılında da gençlerimizin girişimciliğe özendirilmesi amacıyla TOBB Genç Girişimciler Kurulu kurduk. Kurullarımız, bugün bu coğrafyanın en büyük, en kapsamlı ve en yetkin girişimcilik 'network'ü haline geldi. Dünyadaki oda camiamızda bir marka olma konumuna da ulaştı. Ülkemizde ve farklı ülkelerde iş dünyası kuruluşları da sizleri örnek aldı. Kurullarımız geçtiğimiz dönem, çok aktif çalıştılar. Adeta birer proje fabrikası haline geldiler.

"KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU'NUN GELDİĞİ NOKTAYI, SİZLERİN NELER BAŞARDIĞINIZI HEM GÖRÜYOR HEM DE SİZLERLE İFTİHAR EDİYORUM"

81 il, 160 ilçede Kadın ve Genç Girişimci Kurullarımız, girişimcilik kültürünün geliştirilmesi amacıyla sahada çalıştılar. Dijital ve yeşil dönüşümden yapay zekaya, e-ticaret ve e-ihracattan blokzincir teknolojisine kadar birçok alanda, eğitim ve danışmanlık hizmetleri verildi. Kurul üyelerimiz, gençlere ve kadınlara rol model oldular. Mentorlük yaparak girişimcilik serüvenlerine rehberlik etti. İl ve ilçelerde düzenledikleri etkinlikle, girişimciliği hem özendirdiler hem girişimcilere destek sağladılar. Ülkemizin ve dünyanın en büyük şirketleriyle, ortak projeler geliştirildi. Anadolu'nun dört bir köşesinde, oda ve borsalarımız himayesindeki fiziki girişimcilik merkezlerinde, girişimcilerimizi misafir ettiler, yeni insanlarla tanışma fırsatı sundular, işlerini kurmalarına da yardımcı oldular. Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu'nun geldiği noktayı, sizlerin neler başardığınızı, nereden nereye geldiğinizi hem görüyor hem de sizlerle iftihar ediyorum. Kurullarımız, asrın en büyük deprem felaketinde de büyük bir dayanışma ve seferberlik örneği gösterdiler. Depremzedelerin yardımına koştunuz, onların yanında durdunuz. Bu vesileyle hepinize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

"KADIN GİRİŞİMCİ KURULLARIMIZDAN BAKAN ÇIKTI, MİLLETVEKİLLERİMİZ ÇIKTI"

Geçtiğimiz ay, il kurullarımızın seçimlerini tamamladık. Yeni seçilen başkanlarımızı, icra komitesi üyelerini ve il kurul üyelerini tebrik ediyorum. Seçimlere katılım ve bu görevlere talep ilk defa en yüksek düzeye ulaştı. Seçim süreçleri de büyük rekabet içindeydi ve epey de çekişmeli geçti. Bundan da ayrıca memnuniyet duydum. Zira bu durum, kurullarımızın ulaştığı seviyenin de bir göstergesi oldu. Ama burada durmak yok. Bakın, odalarda-borsalarda, kadın yönetim kurulu başkanı ve meclis başkanı sayısı 9'a yükseldi. Kadın yönetim kurulu üye sayısı 56'ya çıktı. Kadın meclis üyesi sayısı, 2008'de 93 iken bugün bu sayı 334'e çıktı. Kadın Girişimci Kurullarımızdan bakan çıktı, milletvekillerimiz çıktı. Demek ki buradalar ilgi ve talep artacak. Bir sonraki seçim süreci de daha sıkı geçecek. Buna da hazırlıklı olmanız gerekecek. Elbette bu bir bayrak yarışı. Artık seçim dönemi bitti. Geçtiğimiz yıl görev yapan bütün girişimci kardeşlerimizi kucaklayın.

"HEM BİREYLERİN HEM DE ÜLKENİN ZENGİNLEŞMESİNİN YOLU GİRİŞİMCİLİKTEN GEÇER"

Türkiye'de yeni girişimciler ortaya çıksın diye sizlerin vizyonuna ve yol göstermesine ihtiyacımız var. Çünkü hem bireylerin hem de ülkenin zenginleşmesinin yolu girişimcilikten geçer. TOBB'un gerek yurt içinde gerekse yurt dışında kazandığı saygınlığa yakışır şekilde çalışmalar yürüteceğinize inancım tam. Bu çerçevede sizlere beş tavsiyem olacak: Birincisi, rol model olan sizlersiniz. Gidin, bir rol model olarak nasıl başardığınızı anlatın. Hayallerinizi nasıl gerçeğe dönüştürdüğünüzü anlatın. Yaşadığınız zorlukları ve deneyimlerinizi girişimci adaylarıyla paylaşın. İkincisi, üniversitelerde, girişimcilik kulüpleri, kadın girişimcilik kulüpleri kurun. Varsa onların çalışmalarını aktif hale getirin. Unutmayın ki yarının girişimcileri, bugün üniversite sıralarında deneyimlerinizi paylaştığınız kardeşlerimiz olacak. Üçüncüsü, kurullarımızın başarılı olabilmesinin yolu, çevreyle iyi diyalogdan geçiyor. Bu anlamda, oda/borsa başkanlarımızla iyi geçinin, uyumlu çalışın. Şehriniz için projeler yaparken onlardan destek alın. Vali, belediye başkanları, milletvekilleriyle ve kamu idaresiyle tanışın, hep diyalog içinde olun.

"2007'DE, YOLA ÇIKTIĞIMIZ ZAMAN, TÜRKİYE'DEKİ TOPLAM GİRİŞİMCİLER İÇİNDEKİ KADIN GİRİŞİMCİLERİN ORANI, YÜZDE 4'TÜ. BUGÜN, YÜZDE 10'A ÇIKTI"

Dördüncü olarak, kurul toplantılarınızı aksatmayın. Yılda en az 4 kez icra komitelerinizi toplayın. Bu toplantılarda, mutlaka birliğimiz tarafından yapılan projeleri paylaşın. Yerelde bu çalışmaları yaygınlaştırmaya çalışın. Yılda 2 kez, tüm il kurul üyelerinizle toplantı yapmanız lazım. Bölge toplantılarınızı düzenli yapın. İllere yapacağım ziyaretlerde de sizlerle ve kurul üyelerimizle bir araya gelmek istiyorum. Beşinci tavsiyem; sosyal medyayı ve yerel medyayı etkin kullanın. Devir sosyal medya devri. Reklam yapmaktan çekinmeyin. Odanızı, borsanızı ve birliğimizi sosyal medyadan takip edin ki yaptıklarımızdan bilginiz olsun. Yerel medyayı çok iyi kullanın. Son olarak farklı derneklerde üyelikleriniz görevleriniz olabilir. Ama unutmayın çatı örgüt burası. Öncelikle buraya aidiyetinizi geliştirmelisiniz. Siz sahip çıkarsanız Kurulunuz daha çok büyür. Siz de büyürsünüz. 2007'de, yola çıktığımız zaman, Türkiye'deki toplam girişimciler içindeki kadın girişimcilerin oranı, yüzde 4'tü sadece. Bugüne kadar hizmet vermiş, tüm arkadaşlarımın vesilesiyle bugün, Türkiye'deki toplam girişimciler içindeki kadın girişimci oranı, yüzde 10'a çıktı. Sizler için en somut performans kriteri bu. İlimizde ve ilçemizdeki kadın girişimcilerin oranını artırmak, ortak hedeftir.

"BAŞVURAN ŞİRKETLERİMİZİN KADIN İSTİHDAM ORANI, BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 31 ARTIŞ GÖSTERDİ"

Geçtiğimiz yıl ülkemizdeki kadın girişimciliğin görünürlüğünü artırmak amacıyla, TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuz ve TEPAV iş birliğinde, Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması'nı başlatmıştık. Geleneksel hale gelen yarışmamızın ikincisinde, bu sene, toplam 6 kategoride, 12 şirketimizi ödüllendireceğiz. Bu yıl oldukça yoğun başvuru aldık. Zorlu bir eleme süreci yaşadık. İlk olarak 2021-2022 döneminde kadın çalışan sayısını en çok artıran ilk 3 şirketimizi ödüllendireceğiz. Başvuran şirketlerimizin kadın istihdam oranı, bir önceki yıla göre yüzde 31 artış gösterdi. Ödül alacak şirketlerimizde ortalama kadın çalışan sayısı 315 oldu. 'Girişimci Kadın Gücü' kategorimiz, sadece kadın girişimcilerimizin başvurularına açıktı. Burada; en hızlı büyüyen, ihracatını en çok artıran, en çok dijitalleşen ve en çevre dostu olan kadın girişimcilerimiz, 2021-2022 dönemi performanslarına göre değerlendirildi. Başvuru yapan kadın girişimcilerimizin, Türkiye milli gelir büyümesine göre 1 buçuk kat daha fazla büyüdüğü görüldü. Başvuran şirketlerimizin yüzde 78'i, 55 farklı ülkeye ihracat yapıyor. Ödül almaya hak kazanan şirketlerimizin 2021-2022 dönemi ortalama büyüme oranıysa yüzde 101.

"AKLIN VE BAŞARININ CİNSİYETİ OLMAZ. KADIN GÜÇLÜ OLURSA, TOPLUM VE ÜLKE GÜÇLÜ OLUR"

İşte görüyorsunuz, fırsat verilirse, kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Tüm bu müthiş başarı hikayelerine imza atan kadın girişimcilerimizi yürekten kutluyorum. Kendilerini alkışlamak istiyorum. Aklın ve başarının cinsiyeti olmaz. Kadın güçlü olursa, toplum ve ülke güçlü olur. Kadınların iş hayatında giderek daha fazla yer alması sonucunda ülkemiz güçlenmektedir. Kadınların önlerine engel çıkarılmazsa, başaramayacakları hiçbir şey bulunmamaktadır."

Açış konuşmaların ardından TOBB Yönetim Kurulu Üyesi sayın Işınsu Kestelli ve Rıfat Hisarcıklıoğlu tarafından Nurten Öztürk'e plaket takdim edildi.

İKİ ANA KATEGORİDE 12 ÖDÜL SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Törende ödül alan şirketler şöyle:

"Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket:

Birinci: Gürmen Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İkinci: Halsan Halı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üçüncü: Trakya Özel Sağlık Tesisleri Anonim Şirketi

Girişimci Kadın Gücü

En Çevre Dostu Kadın Girişimci: Burpol Polimer Plastik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

En Çok Dijitalleşen Kadın Girişimci: Elman Otomasyon Sistemleri Elektrik Elektronik Mühendislik Bilişim Restoran Tarım Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

İhracatını En Çok Artıran Kadın Girişimci:

Miktar bazında: Ak Celep Pamuk Gıda Tarım Ürünleri Tekstil ve Turizm Sanayi Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi

Oran bazında: Umdasch Madosan Raf Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci:

Birinci: Asya Entegre Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İkinci: Patiswiss Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üçüncü: Batı Plus Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Dördüncü: Harga İnşaat Turizm Ltd. Şti.

Beşinci: Bade Kumaş Tekstil Konfeksiyon Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi"