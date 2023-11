Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması'nda Ödüller Verildi.

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: EYLEM LADİN DEĞER

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: EYLEM LADİN DEĞER

TOBB ve TEPAV iş birliğinde düzenlenen " Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması"nda 'Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket' kategorisinde üçüncülük ödülünü alan Dr. İsmet Birgül,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde, bu yıl ikincisi düzenlenen "Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması"nın ödül töreni bugün, TOBB Kuleleri'nde yapıldı. Törende 12 şirket ödül aldı.

ELİF ASLI YILDIZ: "EŞİTLİK ŞART, O YÜZDEN KADINLARA SADECE MAVİ YAKADA DEĞİL, LİDER ROLÜNDE BAMBAŞKA BAKIŞ AÇILARI KAZANDIRMAK İÇİN BUNU ÜSTÜNE BASARAK SÖYLÜYORUM, SÖYLEMEYE DE DEVAM EDECEĞİM"

'En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci' kategorisinde, ikincilik ödülünü alan Patiswiss Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi CEO'su Elif Aslı Yıldız, şunları söyledi:

"Yoğun ve uzun bir süreç var. Hızlı büyümek çok zor. Tabii ki oransal bakılıyor, oransal bakıldığında ikincilik, üçüncülük bile çok zorken globalde o kadar hızlı büyüyoruz ki çok kısa sürede daha büyük başarılara ulaşacağız. Bunun arkasında çok çalışma ve vazgeçmeme var. Tabii ekip işi, kadınlarla birlikte büyüyoruz. Neredeyse şu an yüzde 77 oranında, 800'e yakın kadın çalışanımız var. Pozitif ayrımcılıkla eşitliği yüzde 100 destekleyen biriyim. Ben sosyal faydaya çok önem veriyorum. Dünyayla rekabette çok önemli. Özellikle Türkiye gibi ülkeler arasında kadın istihdamında, kadın girişimciliğinde çok gerilerde olan bir ülke için kadınların istihdam edilmesi, doğru pozisyonlarda iş gücüne katılması, çok kısa sürelerde çözüm bulmamız gereken, toplumsal ve devlet tarafından çözülmesi gereken bir problemken bizim gibi işverenlere de çok büyük bir yük düşüyor. Biz işverenler, pozitif ayrımcılıkla o oranları, eşitliğin, yüzde 50'nin üzerine taşıyarak dünyayla rekabet etmeye çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama bu çok büyük bir sorun. Bu, bütün herkesi ilgilendiren, aileden, çekirdekten başlayarak eğitimlerinin verilmesi, kadının iş gücüne katılması, acil eşitlik bilincinin getirilmesi gereken bir sorun. Eşitlik şart, o yüzden kadınlara iş gücünde doğru şekilde, üst yönetimlerde, sadece mavi yakada değil, lider rolünde bambaşka bakış açıları kazandırmak için bunu üstüne basarak söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim."

İLKAY YILDIRIM: "ALDIĞIM ÖDÜLÜ, BÜTÜN KADIN GİRİŞİMCİLERE, GENÇ GİRİŞİMCİLERE VE TÜRKİYE'DEKİ BÜTÜN KADIN EMEKÇİLERE HEDİYE ETMEK İSTİYORUM"

'En Çevre Dostu Kadın Girişimci' ödülünü alan Burpol Polimer Plastik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürü İlkay Yıldırım, şunları söyledi:

"Bizler, yüksek performanslı plastik ham madde üretiyoruz. Bu plastik ham maddeyi endüstriden, çevreden toplanan, ayrıştırılan atıklardan üretiyoruz. Firmamızın çok yüksek teknolojide bir AR-GE ve laboratuvar yatırımı var. Ürettiğimiz ürünler, firmaların karbon emisyonlarını düşürmeleri için son derece önemli. Bizim ülkemiz çok büyük bir ülke ve atık da milli bir servet. Şu anda Türkiye'de 6 milyon ton plastik atık mevcut. Biz bu plastik atıkları toplayarak, üreterek, ağır sanayiye geri kazandırarak ithal malzemeye ikame bir ürün üretiyoruz. ve bu anlamda dünya devleriyle savaşıyoruz. Bu çok önemli bir konu çünkü ülkemizin en önemli ithalat kalemlerinden bir tanesi de plastik ham maddedir. Yani biz bu ülkenin plastik atıklarını toplayarak bu ülkenin cari açığına hizmet etmek için plastik ham madde üreterek otomotiv, beyaz eşya sektörüne üretim yapıyoruz. Kadın girişimci olarak yola çıkmak çok zorlu bir yol. Bu zorlukları çok çabalayarak, dürüstlükle, inançla, hiç yılmadan yerine getirmek gerekiyor. Ben buradan tüm genç girişimcilere, kadın girişimcilere bir mesaj vermek istiyorum: Çabalasınlar, asla vazgeçmesinler, engelleri aştıklarında görecekler ki aştıkları engeller onlar için birer tecrübe olacak. Aldığım ödülü, bütün kadın girişimcilere, genç girişimcilere ve Türkiye'deki bütün kadın emekçilere hediye etmek, onlara adamak istiyorum. Bir kadınla bir erkek bir yola çıktığında eşit şartlara maalesef sahip değiller. Daha eşit şartlar için bu ödüllerin motive edici katkısı olduğunu düşünüyorum."

TUĞBA ÖZDENAL: "CUMHURİYETİMİZİN 100'ÜNCÜ YILINDA BU ÖDÜLÜ ALMAK, ÇOK BÜYÜK BİR GURUR VE ONUR"

'En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci' kategorisinde birincilik ödülünü kazanan Asya Entegre Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanvekili Tuğba Özdenal, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bu ödülü almak, çok büyük bir gurur ve onur. Ben ödülümü kadın girişimciler adına değil, tüm girişimciler adına alıyorum. Çünkü girişimciliğin kadın veya erkek gibi bir cinsiyet kavramı olmaz. Hayat bana her zaman için şunu gösterdi: Destek olmak lazım. Bu hayatta omuz omuza verdiğiniz zaman her şey olur. Bundan tam 4 yıl önceydi ve pandemi dönemi başladığında biz bir yatırıma adım atmıştık. O süre zarfında ben anne olmuştum. Eşim bana bir soru sordu: 'Biz bir yükün altına giriyoruz, bir borçlanma olacak geri mi dönsek?' Bir lohusalık dönemi geçiriyordum, ben eşime o can havliyle şunu söyledim: 'Çıktığım yoldan geri dönmem.' Ben bu anlamda, tüm kadın girişimcilere örnek olabilmesi için eğitim faaliyetlerine olabildiğince ağırlık verip önem gösteriyorum. Bir kadın isterse her şeyi başarabilir çünkü bugün bir kadın vara yarınlarımız var, geleceğimiz var."

DR. İSMET BİRGÜL: "TÜRKİYE'DE NÜFUSUN YÜZDE 50'Sİ KADIN İSE ÜLKEMİZİN GELİŞMESİNİ VE BÜYÜMESİNİ İSTİYORSAK ÇALIŞAN KADINLARIN SAYISINI ARTIRMAMIZ ŞART OLUYOR"

'Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket' kategorisinde üçüncülük ödülünü alan Trakya Özel Sağlık Tesisleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'ndan Dr. Doğan Birgül şunları söyledi:

"Biz İstanbul Doğan Hastanesi'nin sahibiyiz. Hastanemizdeki son 3 yıllık kadın istihdam oranımız yüzde 60'ın üstünde. 2023 yılında 69,15'e çıktı. Çalışan her 100 kişinin 69'una kadın istihdamı yarattığımız için bu ödüle layık görüldük."

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İsmet Birgül ise şöyle konuştu:

"Türkiye'de kadın istihdamı çok önemli. Türkiye'de nüfusun yüzde 50'si kadın ise ülkemizin gelişmesini ve büyümesini istiyorsak çalışan kadınların sayısını artırmamız şart oluyor. Şu anda Türkiye'de kadın istihdam oranı yüzde 30. Bu düşük bir rakam, bunun artması gerekir ki yüzde 30 istihdam 3'te 1 kişiden az kadın çalışıyor demektir. Halbuki Türk kadınının erkekten bir farkının olmadığı ortada. O halde neden kadınlar eşit haklara, daha iyi bir çalışma ortamına ve mevkilere gelmesinler? Bundan sonra eminim, kadınların iş gücü, kadınların yaratıcı gücüyle beraber bu oranı her geçen gün artıracağız. Zaten bu gibi çalışmaların, teşviklerin de toplum içinde çok önemli olduğunu, bir yer işgal ettiğini düşünüyorum."

EYLEM DOĞAN: "KADINLAR OLARAK ÇOK DAHA FAZLA PLATFORMDA ÇOK DAHA FAZLA SESİMİZİ ÇIKARMAK ZORUNDAYIZ"

'En Çok Dijitalleşen Kadın Girişimci' ödülünü alan Elman Otomasyon Sistemleri Elektrik Elektronik Mühendislik Bilişim Restoran Tarım Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden Eylem Doğan, şunları söyledi:

"Kadınlar olarak çok fazla haksızlığa uğruyoruz. Emeğimizin çalındığı, harcandığı çok fazla alan var. Biz kadınlar olarak çok daha fazla platformda çok daha fazla sesimizi çıkarmak zorundayız. Çıkarmazsak her şeyde eşit görünsek de eşit değiliz."