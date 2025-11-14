Türkiye'nin Gazze'ye Gönderdiği İnsani Yardım Miktarı 102 Bin Tona Ulaştı

TÜRKİYE, krizin başlangıcından bu yana Gazze'ye 65 bin 280 tonu un olmak üzere 102 bin 590 ton insani yardım ulaştırdı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Gazze'de 10 Ekim 2025 tarihinde mutabık kalınan ateşkes anlaşması ardından yola çıkarılan, hazır gıda ve bebek mamasından oluşan 865 tonluk yardım gemisi 17 Ekim'de El Ariş'e ulaştı. Türk Kızılay tarafından hazırlanan yaklaşık 810 tonluk gıda ve muhtelif malzemeden oluşan diğer yardım gemisi de 12 Kasım'da Mersin Limanı'ndan El Ariş Limanı'na yola çıktı. Geminin 14 Kasım'da El Ariş'e ulaşması öngörülüyor.

KIZILAY HERGÜN YEMEK DAĞITIYOR

Türk Kızılay Gazze/Deyr-El-Balah'taki aşevinde her gün 21 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyor. 2023'ten bu yana Türk Kızılay, AFAD ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile koordinasyon içinde, 2 bin 127 çadır, 52 bin 164 adet konserve et (yaklaşık 42 ton), 10 bin gıda kolisi (yaklaşık 153 ton) ve 50 bin dayanıklı branda (260 ton) yardımında bulundu ve 1000 aileye toplam 20 ton su (aile başına 20 litre) dağıtımı gerçekleştirdi. Türk Kızılay, krizin ilk aşamasında yakıt alımlarında kullanılmak üzere Filistin Kızılayı'na 600 bin dolar maddi destekte bulundu. 2024 Temmuz ayında iletilen 150 bin dolarlık meblağla birlikte Türk Kızılay'ın Filistin Kızılayı'na toplam maddi katkısı 750 bin dolara ulaştı.

UNRWA'ya, 2023 yılında 11 milyon, 2024 yılında 15 milyon ve 2025 yılında 10 milyon dolar olmak üzere toplamda 36 milyon dolar gönüllü mali katkı sağlandı. Gazze'ye un yardımları çerçevesinde, UNRWA'ya, 2023 yılında 26 bin ton, 2024 yılında ise 39 bin 200 ton un gönderildi. 2025 yılı için taahhüt gereği Gazze'nin 1 yıllık un ihtiyacının neredeyse tamamını karşılaması öngörülen 120 bin tonluk un hibesinin, İsrail'in engellemeleri nedeniyle bugüne kadar 9 bin 200 tonu iletilebildi.