Türkiye'nin Gazze'deki Durumla İlgili Bildirisi KEİPA'da Onaylandı

Bulgaristan'da süren Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 66. Genel Kurulu'nda, Türkiye'nin Gazze'deki durumla ilgili hazırladığı bildiri taslağı onaylandı.

Başkent Sofya'da bir otelde düzenlenen Genel Kurul'da, Türkiye'yi temsil eden TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve KEİPA Türkiye Grubu Başkanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Gazze'deki son durumu ele alan ve insani yardımın desteklenmesi hakkındaki ortak tutumu belirten bildiriyi sundu.

Genel Kurul'a katılan 8 kişilik Türk heyetinin müzakereleri sonunda kabul edilen "Gazze'deki Durum ve İnsani Yardımın Desteklenmesi" başlıklı 4 maddelik ortak bildiride, parlamenter diplomasinin uluslararası barış ve güvenlikteki rolü vurgulandı.

KEİPA Üye Devletleri Parlamentolarının, uluslararası ihtilafların barışçıl çözümü dahil, uluslararası hukukun evrensel olarak kabul görmüş ilkelerine bağlılıklarını teyit ettiği bildiride, şunlar kaydedildi:

"Bizler, Şarm El Şeyh Deklarasyonu'nu ve Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi memnuniyetle karşılıyor ve ateşkes müzakerelerinde ulaşılan ivmenin, geniş çaplı insani yardımların ivedi, güvenli ve engelsiz şekilde ulaştırılmasının sağlanmasıyla Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının büyük acılarının ve öldürülmelerinin sonlandırılmasına ve nihai olarak İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin sona erdirilmesine katkıda bulunması gerektiğini vurguluyoruz.

Bizler, Mısır, Katar, Birleşik Devletler ve Türkiye'nin Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin sonlandırılmasına yönelik arabulucu ve kolaylaştırıcı çabalarını ve uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda egemen, bağımsız ve toprak bütünlüğüne haiz bir Filistin Devleti'nin kurulmasını hedefleyen adil ve kalıcı barış için bir fırsat penceresinin açılmasını takdir ediyoruz.

Bizler, İsrail tarafından ateşkesin ihlal edilmesinden ve sivillere yönelik devam eden saldırılardan duyduğumuz derin endişeyi ifade ederek, tüm tarafları barışa yönelik taahhütlerini tam yerine getirmeye, ateşkesi eksiksiz uygulamaya, ihtilafları tırmandıracak eylemlerden kaçınmaya ve sivilleri tam korurken uluslararası toplumca desteklenen ateşkese bağlı kalmaya davet ediyoruz.

Bizler, parlamenter diplomasi mekanizmalarının karşılıklı güvenin tesisinde ve barışın yeniden sağlanmasında yapıcı, arabulucu ve birleştirici rol oynaması adına daha da pekiştirilmesi gerektiğini belirtiyor, bölgemizdeki ve dünyadaki barışın ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik gerekli ve önemli bir katkı olan KEİPA çerçevesindeki işbirliğinin daha da geliştirilmesini vurguluyoruz."

KEİPA Türkiye Grubu Başkanı Fatih Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KEİPA çerçevesinde bu konuda ilk kez ortak bildirinin kabul edildiğinin altını çizerek, "Özellikle ateşkes sürecinin titizlikle uygulanması, insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılması ve iki devletli çözüme atıf yapılması büyük önem taşıyor." dedi.

Bugün başlayan KEİPA 66. Genel Kurulu yarın sona erecek.