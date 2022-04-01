Türkiye'nin finansal okuryazarlık endeksi 60,8

Dünya genelinde finansal okuryazarlığa olan ilgi her geçen gün artarken, Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, Türkiye'nin Finansal Okuryazarlık Endeksi'nin 60,8'e ulaştığına işaret ediyor. Finansal okuryazarlığın artmasına paralel olarak, çevrimiçi ticaret platformları da yükselişini sürdürüyor.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, yalnız şirketlerin değil bireylerin de akıllı finansal kararlar almasını zorunlu kılarken, bu alandaki okuryazarlık seviyesi de her geçen gün artıyor. Boğaziçi Üniversitesi Analitik ve İçgörü Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir araştırma, Türkiye'nin Finansal Okuryazarlık Endeksi'nin 60,8'e ulaştığına dikkat çekiyor. Ortalama finansal okuryazarlık skorunun, en yüksek skorun yüzde 62,7'sine eşit olduğu görülürken, OECD tarafından Avrupa, Asya ve Latin Amerika'daki 26 ülkede yapılan benzer bir araştırmada ise aynı oran OECD üyesi ülkeler için yüzde 62 olarak hesaplanıyor.

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FİNANS DÜNYASI DİJİTALDE BÜYÜYOR

Demirören Haber Ajansı / Güncel