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Türkiye'nin FATF Gri Listeden Çıkması Bekleniyor

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Türkiye'nin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF'ın oluşturduğu 'gri liste'den çıkıp çıkmayacağına ilişkin karar 28 Haziran'da belli olacak. Türkiye'nin birçok kriterle uyum sağladığı için 'gri liste'den çıkması bekleniyor.

(ANKARA) - Türkiye'nin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) oluşturduğu "gri liste"den çıkıp çıkmayacağına ilişkin karar 28 Haziran'da belli olacak. Türkiye'nin birçok kriterle uyum sağladığı için "gri liste"den çıkması bekleniyor.

Kara para aklamanın uluslararası alanda önlenmesi amacıyla OECD bünyesinde kurulan FATF, 28 Haziran Cuma günü 3 yılda bir açıkladığı "gri liste"yi güncelleyecek. FATF Genel Kurulu, 26-28 Haziran'da Singapur'da gerçekleşecek. Buna göre; Türkiye'nin "gri liste"den çıkması bekleniyor. Türkiye, yaklaşık 3 yıldır "gri listede" bulunduğu süreçte 40 standardın 39'u ile uyum sağladı. Türkiye'nin listeden çıkması halinde TL değer kazanabilir ve TL varlıklar güçlenebilir.

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı gerekçesiyle Türkiye'yi 21 Ekim 2021 yılında "gri liste"ye almıştı.  FATF, üye ülkeleri karapara aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda gösterdiği gelişmeler bakımından periyodik olarak denetliyor.

FATF'ın "gri liste"sinde Türkiye dışında Nijerya, Güney Afrika, Jamaika, Kenya, Vietnam, Yemen, Bulgaristan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Filipinler ve Suriye dahil olmak  20 ülke daha yer alıyor.

FATF'nin halen 37 ülke ve 2 bölgesel kuruluş olmak üzere toplam 39 üyesi bulunuyor. Türkiye ise FATF'a 24 Eylül 1991 tarihinde üye oldu.

Kaynak: ANKA / Güncel

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