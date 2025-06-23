Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu, IKBY Başkanı Barzani ile Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu, IKBY Başkanı Barzani ile Görüştü
Haber Videosu

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında bir görüşme gerçekleştirdi. Uçuşların askıya alınmasının ardından kara sınır geçişleri ve yolcu akışı üzerinde duruldu.

- Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Topçu, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu'yu kabul etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu'yu kabul etti. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra İsrail ile İran arasında devam eden savaş nedeniyle askıya alınan uçuşların ardından kara sınır geçişlerinin durumu ve seyahat akışı ele alındı.

Irak ve IKBY yolcularının sınır kapılarından dönüşlerine sağlanan kolaylıklardan dolayı ilgili makamlara teşekkürlerini dile getiren Barzani, özellikle Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Topçu ve ekibinin çabalarını özel olarak takdir ettiğini vurguladı.

Topçu, ise görüşmede Türk tarafının IKBYden gelen yolculara her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu vurgulayarak, bu sürece hazırlıklı şekilde yaklaşan IKBY'deki ilgili kurumların gösterdiği iş birliğinde övgüyle söz etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULKADİR HACIOĞLU - Güncel
İsrailli Bakan'dan 'Tahran yönetimi devrilene kadar İran'a saldırılar sürmeli' açıklaması

İsrailli Bakan, İran üzerindeki planlarını itiraf etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç rekor diyerek açıklamıştı! Fenerbahçe'ye dev sponsorluk geliri

Rekor diyerek açıklamıştı! Adidas'tan kazanılacak gelir ortaya çıktı
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi

ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

Bakan canlı yayında açık açık söyledi! İşte İsrail'in asıl planı
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

İran ile savaşan İsrail, bir yandan da o ülkeyi vuruyor
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.