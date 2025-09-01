"Türkiye'nin Enerji Geleceği Keşif Programı" ile gençler petrol sahalarında tecrübe kazanıyor

Batman'da " Türkiye'nin Enerji Geleceği Keşif Programı" ile üniversiteli gençler, petrol sahalarında tecrübe kazanıyor.

Enerji, petrol ve doğal gaz alanlarında eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün işbirliğiyle "Türkiye'nin Enerji Geleceği Keşif Programı" hayata geçirildi.

Enerji alanında eğitim gören üniversite öğrencilerinin, teknik bilgi edinmeleri, sektörel farkındalık kazanmaları ve bilgilerini sahada geliştirmelerine imkan sağlamak amacıyla yürütülen program kapsamında 25 üniversite öğrencisi Batman'a geldi.

Kentte TPAO'ya bağlı Batı Raman Petrol Üretim Sahası'nı gezen öğrenciler, uzman mühendisler eşliğinde ham petrol işleme, depolama tesisleri, bakım, sondaj ve üretim atölyeleriyle ilgili bilgi aldı.

"Bütün süreçleri yerinde gözlemlemelerine imkan tanıyoruz"

TPAO Batman Bölge Müdürlüğünde görevli uzman mühendis Mehmet Zeki Erincik, AA muhabirine, program kapsamında 13 kafile halinde 390 öğrenciyi ağırlayacaklarını söyledi.

Kente gelen beşinci kafileyi Batı Raman Petrol Üretim Sahası'nda ağırladıklarını ve gençlere enerjinin geleceğiyle ve enerjideki üretimin süreçleriyle ilgili teknik bilgilendirme yaptıklarını anlatan Erincik, üretim sahalarını gezen gençlerin enerji alanında vizyon sahibi olacaklarını belirtti.

Erincik, şöyle konuştu:

"Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğünde öncelikle Raman, Batı Raman ve Garzan sahaları olmak üzere sahalarımızda gençleri karşılayıp iş güvenliği eğitimi veriyoruz. Daha sonra onları kuyu başlarındaki üretim süreçlerini, pompaların nasıl ürettiğini, rezervuardan başlayıp kuyunun başına, kuyunun başından da satış aşamasına kadar bütün süreçleri yerinde gözlemlemelerine imkan tanıyoruz."

Programın Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık yolunda ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılaması açısından önemli olduğuna dikkati çeken Erincik, "Enerjide tam bağımsızlık şiarıyla çıktığımız bu yolda her yerde petrol arayıp bulmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de yetişmiş nitelikli bir güce ihtiyacımız var. Bu nitelikli gücün bu misyonu alabilmeleri için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Benim için çok faydalı oldu"

Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Dilber Çinici de enerji alanında çalışmak istediği için programa katıldığını, petrolün nasıl çıkarıldığını, işlendiğini ve hangi aşamalardan geçtiğini öğrendiğini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Buse Yağdıran da enerji sistemlerini sahada deneyimlemek için programa başvurduğunu, petrol üretimini yerinde gördüğü için mutlu olduğunu anlattı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ahmet Canbakay da program sayesinde petrol üretimini pratikte görme imkanı bulduklarını dile getirdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu Açık Deniz Sondaj Teknolojisi Programı öğrencisi Yunus Emre Yanar da Türkiye'nin son yıllarda enerji bağımsızlığı konusunda büyük atılımlar yaptığını, bunu yerinde görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İstanbul Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Muhammed Kerem Yıldırım da elektrik elektronik mühendisliğinin çok geniş yelpazeye sahip olduğunu belirterek, "Ben de enerji alanına yönelmek istediğimden dolayı bu programa katıldım ve benim için çok faydalı oldu." ifadelerini kullandı.