Türkiye'nin Enerji Bağımsızlığı İçin Yeni Yüzer Üretim Platformu İnşa Ediliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Karadeniz'de ikinci yüzer üretim platformunun inşasına başlandığını duyurarak, Türkiye'nin enerji bağımsızlığını pekiştirmek için kararlı adımlar attığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, " Karadeniz'de ikinci yüzer üretim platformumuz ile ülkemizin enerjide tam bağımsızlık hedefine emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." açıklaması yapıldı.

Başkanlığın, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, enerji filosunu genişletmeye devam ettiği belirtildi.

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası geliştirme çalışmalarını Faz-III aşamasına taşıyacak olan yeni yüzer üretim platformu (FPU) temini için Çin menşeli bir firma ile anlaşmaya varılması sonucu platformun inşasına başlandığı anımsatılan açıklamada, "Karadeniz'de ikinci yüzer üretim platformumuz ile ülkemizin enerjide tam bağımsızlık hedefine emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
