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Türkiye'nin en yüksek rakımlı köyünde besicilerin zorlu mesaisi

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Türkiye'nin en yüksek rakımlı köyünde yaşayan vatandaşlar, hayvanlarını doyurabilmek için zorlu bir mesai harcıyor. Kar kalınlığının yer yer 3-4 metreyi bulduğu köyde, besiciler soğuk hava, tipi ve kar yağışıyla mücadele ediyor.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı köyünde besicilerin zorlu mesaisi

BİTLİS - Bitlisin Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye'nin en yüksek rakımlı köyündeki vatandaşlar, hayvanlarını doyurabilmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin sert geçtiği 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı eteklerinde yer alan ve Türkiye'nin deniz seviyesinden 2 bin 317 rakımlı ile en yüksek yerleşim yeri Kışkılı köyünde, aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 3-4 metreyi bulduğu köyde vatandaşlar besiciler, hayvanlarının temel ihtiyaçlarını karşılamak için soğuk hava, tipi ve kar yağışıyla mücadele ediyor.

Köyün rakımı oldukça yüksek olduğunu ifade eden Ahmet Yoldaşçı isimli vatandaş, Köyümüz rakım olarak oldukça yüksek. Göründüğü gibi evlerimiz kara gömülmüş bir vaziyette. Yoğun kış şartlarına rağmen biz hayvancılıktan vazgeçmiyoruz. Bazen kar fırtınasından dolayı 2 gün hayvanlarımız aç kalıyor. Ama bizim gelirimiz hayvancılıktan olduğu için bu işten vazgeçemeyiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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