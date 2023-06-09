Türkiye'nin en yeşil kentleri

TÜRKİYE'deki toplam orman alanı, 2023 yılında 23 milyon 245 bin hektar oldu. Antalya, 1 milyon 177 bin hektar ile Türkiye'de en fazla ormana sahip kent. Yüz ölçümüne göre yüzde 72'si orman olan Karabük, kişi başına düşen 29 bin 426 metrekare orman alanı ile de Tunceli, ilk sırada yer alıyor.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü verilerine göre; 2023 yılında Türkiye'deki toplam orman alanı, 23 milyon 245 bin hektar olarak belirlendi. 2023 yılındaki orman oranı, Türkiye'nin 78 milyon hektarlık yüz ölçümünün yüzde 29,8'ine yükseldi.

"Tunceli 29 bin 426 metrekare, Artvin 23 bin 817 metrekare, Kastamonu 23 bin 212 metrekare, Sinop 16 bin 959 metrekare, Gümüşhane 16 bin 907 metrekare, Bolu 16 bin 893 metrekare, Burdur 12 bin 419 metrekare, Karabük 11 bin 446 metrekare, Kütahya 11 bin 211 metrekare, Bilecik 10 bin 985 metrekare, Çankırı 9 bin 984 metrekare, Bingöl 9 bin 403 metrekare, Erzincan 9 bin 53 metrekare, Çanakkale 8 bin 872 metrekare, Isparta 8 bin 768 metrekare, Çorum 8 bin 491 metrekare, Karaman 8 bin 336 metrekare, Muğla 8 bin 287 metrekare, Tokat 8 bin 2 metrekare, Sivas 7 bin 78 metrekare, Kırklareli 7 bin 25 metrekare, Bartın 6 bin 807 metrekare, Yozgat 6 bin 586 metrekare, Amasya 6 bin 578 metrekare, Hakkari 6 bin 411 metrekare, Uşak 6 bin 50 metrekare, Giresun 5 bin 753 metrekare, Denizli 5 bin 655 metrekare, Şırnak 5 bin 525 metrekare, Bitlis 5 bin 135 metrekare, Rize 5 bin 61 metrekare, Eskişehir 4 bin 613 metrekare, Antalya 4 bin 563 metrekare, Ankara 4 bin 497 metrekare, Mersin 4 bin 471 metrekare, Maraş 4 bin 464 metrekare. "