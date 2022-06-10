Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kızıla büründü - Haberler

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Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kızıla büründü

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kızıla büründü

Sivas'ta son günlerde etkili olan sağanağın ardından Kızılırmak nehrinin suyu kızıl akmaya başladı.

Sivas'ta son günlerde etkili olan sağanağın ardından Kızılırmak nehrinin suyu kızıl akmaya başladı.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın suyu, yağışlarla taşınan toprağın etkisiyle kızıl rengini aldı.

Kızıllığın, nehrin tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisinden geçen bölümünde yoğunlaştığı görüldü.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Karadeniz İmranlı Bafra Sivas Güncel Haberler

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