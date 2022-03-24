Balıkesir'de kare şeklindeki ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak - Haberler

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Balıkesir'de kare şeklindeki ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak

AA - İlkan Toprak - Güncel
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Balıkesir'de kare şeklindeki ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, günlük ortalama 50 bin adet üretilecek 300 gramlık kare şeklindeki ramazan pidesinin fiyatını 2,5 lira olarak belirledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, günlük ortalama 50 bin adet üretilecek 300 gramlık kare şeklindeki ramazan pidesinin fiyatını 2,5 lira olarak belirledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş AŞ'nin, kare ramazan pidesini 2,5 liradan satacağı duyuruldu.

Ramazan pidesinin lezzetini ve fiyatını "Balıkesir klasiği" olarak ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hemşehrilerine bereketli ve hayırlı ramazanlar diledi.

Kare ramazan pidesi Altıeylül merkez, Karesi merkez, Edremit merkez, Altınoluk, Akçay, Güre, Altınkum, Burhaniye, İvrindi, Bigadiç, Dursunbey, Kepsut, Bandırma, Gömeç ve Havran'daki satış noktalarının yanı sıra Susurluk ilçesinde kısa sürede hizmete girecek Fırıntaş noktasından temin edilebilecek.

Ayrıca, ramazan ayı boyunca somun ekmek, tam buğday ekmeği ve köylü ekmeğinin üretim ve satışı sürecek.

Balıkesir'de kare şeklindeki ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak

Balıkesir'de kare şeklindeki ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak

Balıkesir'de kare şeklindeki ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak

Balıkesir'de kare şeklindeki ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak

AA / İlkan Toprak - Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

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