Türkiye'nin 'En Etkin 50 CHRO'su ödüllerini aldı

DataExpert iş birliğiyle BMI Business School tarafından 7'nci kez düzenlenen CHRO Summit gerçekleştirildi. 'Re-Skilling In The Age Of AI' temasıyla yapılan zirvede, Türkiye'nin insan kaynakları alanındaki önemli karar alıcıları ve düşünce önderleri bir araya geldi. Zirvede şirketlerin yapay zeka odaklı gerçekleştirdikleri organizasyonel dönüşüm süreçleri ve çalışanların yapay zeka kullanarak enerjisini yeni becerilerde kullanması yönünde yaptıkları çalışmalar ele alındı. Ardından performanslarıyla dikkat çeken ' Türkiye'nin En Etkin 50 İK Yöneticisi'ne ödülleri takdim edildi.

Zirvenin ilk paneli DataExpert Yönetici Ortağı Yasin Altunkaya moderatörlüğünde 'AI Çağında Organizasyonel Dönüşüm' başlıklı oturumla yapıldı. Organizasyonel dayanıklılığın tartışıldığı panelde son 6 yıla dikkat çekilerek risk yönetiminin önemine değinildi. Zirve, 20'nin üzerinde üst düzey konuşmacının katılımı ile gerçekleşti.

Re-Skilling In The Age of AI temasıyla gerçekleşen zirvede konuşmacı olarak şu isimler yer aldı: "LinkedIn EMEA Büyüyen Pazar Lideri Ali Matar, OYAK İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Başkanı Can Örüng, Şişecam İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Şengül Arslan, Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal, DataExpert Yönetici Ortağı Yasin Altunkaya, Mercer Doğu Akdeniz Bölgesi CEO'su Dinçer Güleyin, Türkiye Sigorta İnsan Kaynakları, Strateji ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Doğan Başar, Esin Avukatlık Ortaklığı ortak avukat Elif Nur Çakır Vurgun, Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, Token Finansal Teknolojiler Dijital Kart Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Erkin Uzun, Meditopia Kurucu Ortak ve CEO'su Fatih Mustafa Çelebi, sahibinden.com İnsan ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Güntulu Peker, ING Türkiye

İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı, Deloitte Türkiye İnsan Yönetimi Hizmetleri Lideri İlksen Keleş, Assessment Systems Turkey Kurucu ve CEO'su Levent Sevinç, IC Holding İnsan & Kültür Başkanı Nazire Ulusoy, Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, Hedef Filo Yönetim Kurulu Başkanı Önder Erdem, Enerjisa Enerji, İnsan ve Kültür Bölüm Başkanı Yakup Aydilek,TEI CHRO Yeliz Çetinkaya, TEGEP Denetim Kurulu Üyesi Yeşim Çokeker ve Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Yeşim Özlale Önen."

En Etkin 50 CHRO Listesi

Geçen yıl en etkin İK yöneticilerinin yüzde 60'ını oluşturan kadın liderler, bu sene yüzde 64'lük bir orana ulaşarak 32 isimle listede yer aldı. Türkiye'nin 'En Etkin 50 CHRO'su şöyle oldu:

Abdulkerim Çay, Türk Hava Yolları

Alper Tokalp, Hayat

Asena Akbalcılar Aşkın, KoçSistem

Banu Artüz, Anadolu Efes

Betül Çorbacıoğlu, Mercedes-Benz Türk

Burcu Yüksel Kocagöz, Petrol Ofisi Grubu

Can Örüng, OYAK

Cenk Akıncılar, QNB Finansbank

Çiğdem Ünsal, TEB

Deniz Demir Yeniay, Siemens Healthineers

Dr. Doğan Başar, Türkiye Sigorta

Erhan Özel, Temsa

Eriş Aslan, Koçtaş

Erkan Durdu, Turkcell

Esra Beyzadeoğlu, Hepsiburada

Eylem Özgür, Eczacıbaşı Topluluğu

Faruk Gözleveli, Pladis Türkiye / Ülker

Güntulu Peker, sahibinden.com

Hakan Öker, TAV Havalimanları Holding

Hale Ökmen Ataklı, ING Türkiye

Murat Yüksel, L'Oréal Türkiye

Nazire Ulusoy, IC Holding

Nazlı Tlabar Güler, Vodafone Türkiye

Nihan Alhan, Borusan Boru

Nursel Ölmez Ateş, Borusan Holding

Oğuzhan Coşkunyürek, Havelsan

Olcay Yılmaz Nomak, Migros Ticaret

Osman Özdemir, Ford Otosan

Önder Korkmaz, Tüpraş

Özden Önaldı, Yapı Kredi

Özlem Ökten, PepsiCo

Özlem Özbatır, Akiş GYO

Pınar Anapa, Akbank

Pınar Yamaner, Alarko Holding

Seda Kaplan Erdoğan, İGA İstanbul Havalimanı

Seda Kayrak Kızıltan, Boyner Grup

Selda Seçkinler Oba, Kale Holding

Semih Sel, Kuveyt Türk Katılım Bankası

Sezgin Diz, Kalyon PV

Şengül Arslan, Şişecam

Şennur Kuru, Kibar Holding

Toygan Pulat, Beko

Tuğba Gök Nam, Brisa

Tuğba Paşalı Karacan, Borusan Otomotiv

Umut Günal, Koç Holding

Ülfet Banu Baykent Uysal, Mey Diageo

Yakup Aydilek, Enerjisa Enerji