Türkiye'nin 'En Etkin 50 CHRO'su ödüllerini aldı
DataExpert iş birliğiyle BMI Business School tarafından düzenlenen CHRO Summit 2024, 'Re-Skilling In The Age Of AI' (yapay zeka çağında yeniden beceri edinme) temasıyla gerçekleşti.
DataExpert iş birliğiyle BMI Business School tarafından düzenlenen CHRO Summit 2024, 'Re-Skilling In The Age Of AI' (yapay zeka çağında yeniden beceri edinme) temasıyla gerçekleşti. Kadın liderlerin ön plana çıktığı zirvede ' Türkiye'nin En Etkin 50 İnsan Kaynakları Lideri'ne ödülleri takdim edildi. Türkiye'nin önde gelen firmalarının üst düzey yöneticileri ve insan kaynakları liderlerinin bir araya geldiği zirvede, şirketlerin hem organizasyonel yapılarını hem de çalışanlarını yapay zekaya uyumlandırmak için yaptıkları çalışmalar ele alındı.
DataExpert iş birliğiyle BMI Business School tarafından 7'nci kez düzenlenen CHRO Summit gerçekleştirildi. 'Re-Skilling In The Age Of AI' temasıyla yapılan zirvede, Türkiye'nin insan kaynakları alanındaki önemli karar alıcıları ve düşünce önderleri bir araya geldi. Zirvede şirketlerin yapay zeka odaklı gerçekleştirdikleri organizasyonel dönüşüm süreçleri ve çalışanların yapay zeka kullanarak enerjisini yeni becerilerde kullanması yönünde yaptıkları çalışmalar ele alındı. Ardından performanslarıyla dikkat çeken ' Türkiye'nin En Etkin 50 İK Yöneticisi'ne ödülleri takdim edildi.
Zirvenin ilk paneli DataExpert Yönetici Ortağı Yasin Altunkaya moderatörlüğünde 'AI Çağında Organizasyonel Dönüşüm' başlıklı oturumla yapıldı. Organizasyonel dayanıklılığın tartışıldığı panelde son 6 yıla dikkat çekilerek risk yönetiminin önemine değinildi. Zirve, 20'nin üzerinde üst düzey konuşmacının katılımı ile gerçekleşti.
Re-Skilling In The Age of AI temasıyla gerçekleşen zirvede konuşmacı olarak şu isimler yer aldı: "LinkedIn EMEA Büyüyen Pazar Lideri Ali Matar, OYAK İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Başkanı Can Örüng, Şişecam İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Şengül Arslan, Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal, DataExpert Yönetici Ortağı Yasin Altunkaya, Mercer Doğu Akdeniz Bölgesi CEO'su Dinçer Güleyin, Türkiye Sigorta İnsan Kaynakları, Strateji ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Doğan Başar, Esin Avukatlık Ortaklığı ortak avukat Elif Nur Çakır Vurgun, Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, Token Finansal Teknolojiler Dijital Kart Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Erkin Uzun, Meditopia Kurucu Ortak ve CEO'su Fatih Mustafa Çelebi, sahibinden.com İnsan ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Güntulu Peker, ING Türkiye
İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı, Deloitte Türkiye İnsan Yönetimi Hizmetleri Lideri İlksen Keleş, Assessment Systems Turkey Kurucu ve CEO'su Levent Sevinç, IC Holding İnsan & Kültür Başkanı Nazire Ulusoy, Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, Hedef Filo Yönetim Kurulu Başkanı Önder Erdem, Enerjisa Enerji, İnsan ve Kültür Bölüm Başkanı Yakup Aydilek,TEI CHRO Yeliz Çetinkaya, TEGEP Denetim Kurulu Üyesi Yeşim Çokeker ve Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Yeşim Özlale Önen."
En Etkin 50 CHRO Listesi
Geçen yıl en etkin İK yöneticilerinin yüzde 60'ını oluşturan kadın liderler, bu sene yüzde 64'lük bir orana ulaşarak 32 isimle listede yer aldı. Türkiye'nin 'En Etkin 50 CHRO'su şöyle oldu:
Abdulkerim Çay, Türk Hava Yolları
Alper Tokalp, Hayat
Asena Akbalcılar Aşkın, KoçSistem
Banu Artüz, Anadolu Efes
Betül Çorbacıoğlu, Mercedes-Benz Türk
Burcu Yüksel Kocagöz, Petrol Ofisi Grubu
Can Örüng, OYAK
Cenk Akıncılar, QNB Finansbank
Çiğdem Ünsal, TEB
Deniz Demir Yeniay, Siemens Healthineers
Dr. Doğan Başar, Türkiye Sigorta
Erhan Özel, Temsa
Eriş Aslan, Koçtaş
Erkan Durdu, Turkcell
Esra Beyzadeoğlu, Hepsiburada
Eylem Özgür, Eczacıbaşı Topluluğu
Faruk Gözleveli, Pladis Türkiye / Ülker
Güntulu Peker, sahibinden.com
Hakan Öker, TAV Havalimanları Holding
Hale Ökmen Ataklı, ING Türkiye
Murat Yüksel, L'Oréal Türkiye
Nazire Ulusoy, IC Holding
Nazlı Tlabar Güler, Vodafone Türkiye
Nihan Alhan, Borusan Boru
Nursel Ölmez Ateş, Borusan Holding
Oğuzhan Coşkunyürek, Havelsan
Olcay Yılmaz Nomak, Migros Ticaret
Osman Özdemir, Ford Otosan
Önder Korkmaz, Tüpraş
Özden Önaldı, Yapı Kredi
Özlem Ökten, PepsiCo
Özlem Özbatır, Akiş GYO
Pınar Anapa, Akbank
Pınar Yamaner, Alarko Holding
Seda Kaplan Erdoğan, İGA İstanbul Havalimanı
Seda Kayrak Kızıltan, Boyner Grup
Selda Seçkinler Oba, Kale Holding
Semih Sel, Kuveyt Türk Katılım Bankası
Sezgin Diz, Kalyon PV
Şengül Arslan, Şişecam
Şennur Kuru, Kibar Holding
Toygan Pulat, Beko
Tuğba Gök Nam, Brisa
Tuğba Paşalı Karacan, Borusan Otomotiv
Umut Günal, Koç Holding
Ülfet Banu Baykent Uysal, Mey Diageo
Yakup Aydilek, Enerjisa Enerji