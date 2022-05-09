Türkiye'nin 'En Etkin 50 CHRO'su açıklandı
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DataExpert katkıları ve Milliyet Executive iş birliğiyle, BMI Business School tarafından yürütülen 'En Etkin 50 CHRO' araştırmasının sonuçları açıklandı.
DataExpert katkıları ve Milliyet Executive iş birliğiyle, BMI Business School tarafından yürütülen 'En Etkin 50 CHRO' araştırmasının sonuçları açıklandı. 1.000'in üzerinde şirketin insan kaynakları alanındaki etkinlikleri değerlendirilerek hazırlanan listede, İK yöneticilerinin yüzde 58'ini kadınların oluşturması dikkat çekti.
Listede yer alan isimlerin sorumlu oldukları çalışan sayısı ise 1.000 ile 70.000+ arasında değişiklik gösteriyor. Adayların performanslarının danışma kurulu tarafından incelenmesiyle belirlenen En Etkin 50 CHRO'ya ödülleri, 24 Mayıs'ta gerçekleşecek CHRO Summit 2022'de verilecek.
DataExpert katkıları ve Milliyet Executive iş birliğiyle, BMI Business School tarafından hazırlanan 'En Etkin 50 CHRO' araştırmasının sonuçları açıklandı. Adayların CHRO başarı kriterlerindeki performanslarının danışma kurulu tarafından incelenmesiyle belirlenen En Etkin 50 CHRO listesinde Koç Holding, Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Garanti BBVA, Eczacıbaşı Topluluğu, Sabancı Holding, Coca-Cola İçecek, OYAK, Eti Şirketler Grubu, Axa Sigorta, GittiGidiyor, Türkiye İş Bankası, Yıldız Holding, L'Oréal Türkiye, TAB Gıda gibi ulusal ve global şirketlerin başarılı aktörleri yer aldı.
"EN ETKİN 50 CHRO, İNSAN KAYNAKLARI FONKSİYONUNUN FARK YARATAN ROLÜNE DİKKAT ÇEKİYOR"
En Etkin 50 CHRO araştırmasının İK alanında önemli bir çalışma olduğuna değinen DataExpert Yönetici Ortağı Yasin Altunkaya, şunları söyledi:
"Bu yıl beşincisi hazırlanan 'En Etkin 50 CHRO' listesi, tüm iş dünyasını etkisi altına alan yeniden şekillenme dönemine en hızlı ve verimli adaptasyonu hedefleyen insan kaynakları fonksiyonunun fark yaratan rolüne dikkat çekmek amacıyla hazırlandı. C-Summit Series kapsamındaki araştırma serisinin insan kaynakları ayağı olan ve hazırlık aşamasından itibaren titizlikle sürdürülen En Etkin 50 CHRO araştırmasındaki İK liderleriyle ilgili genel değerlendirmelere göre, liderlerin yüzde 23'ü terfi etti. Terfi edenlerin yüzde 40'ı çalıştıkları markalarda global sorumluluklar üstlendi. Yüzde 65'i ise sorumluluk alanlarını genişletti. Bu değerler hem açıklanan listelerin tutarlılığının hem de İK fonksiyonunun destekleyici rolünün ötesinde artık lider pozisyonuna geldiğinin önemli bir göstergesi."
En Etkin 50 CHRO listesinde yer bulan İK yöneticilerinin ağırlıklı olarak Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İstanbul Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) mezun oldukları görülüyor. Mezun olunan bölümler arasında ise endüstri mühendisliği, ekonomi/iktisat, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri dikkat çekiyor. Listede yüksek lisans yapanların oranı ise yüzde 50'yi aşıyor.
Araştırmada dikkat çeken bir başka veri ise listedeki kadın oranı. Bu kapsamda İK yöneticilerinin yüzde 58'ini kadınlar oluşturuyor. Listede yer alan isimlerin ekiplerindeki çalışan sayısı 10 ile 800+ arasında değişiklik gösterirken, sorumlu oldukları çalışan sayısı ise 1.000 ile 70.000+ arasında değişiyor. Listedeki firmaların sektörel çeşitliliği sebebiyle kadın/erkek ve mavi yaka/beyaz yaka oranı da farklılık gösteriyor. Üst düzey İK yöneticisi pozisyonundaki görev süreleri ise ortalama 10+ yıl olarak ön plana çıkıyor.
İK DÜNYASININ BAŞARILI YÖNETİCİLERİ CHRO SUMMİT'TE YER ALACAK
En Etkin 50 CHRO'ya ödülleri, 24 Mayıs Salı günü İstanbul'da bir otelde CHRO Summit 2022'de takdim edilecek. İnsan kaynakları ve yönetim alanından önemli düşünce önderleri ve karar alıcılara ev sahipliği yapacak CHRO Summit 2022'de 20'nin üzerinde üst düzey konuşmacı yer alacak. Zirvede yer alacak isimlerden bazıları şöyle: Türk Hava Yolları İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, LinkedIn Güney ve Doğu Avrupa Satış Yöneticisi Burak Kuralkan, Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur, Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, Alarko Holding CEO'su Ümit Yıldız, LC Waikiki İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Neslihan Yalçın, Akkök Holding & Akenerji CHRO'su Duygu Erzurumlu Cengiz, Kale Grubu İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Selda Seçkinler.
ALFABETİK SIRAYA GÖRE EN ETKİN 50 CHRO
Abdulkerim Çay - Türk Hava Yolları
Ahmet Aksoy - Tüpraş
Alper Tokalp - Hayat Kimya
Arzu Öneyman - Coşkunöz Holding
Aslı Aşar - Opet
Atilla Yelboğa - Erdemir
Ayça Kaşıkcı - BSH
Bahattin Aydın - Yıldız Holding
Banu Artüz - Anadolu Efes
Berna Yener Aksu - Procter & Gamble
Bülent Bayram - Vodafone Türkiye
Cenk Akıncılar - QNB Finansbank
Demet Akman - L'Oréal Türkiye
Didem Dinçer Başer - Garanti BBVA
Duygu Erzurumlu Cengiz - Akkök Holding & Akenerji
Ebru Özgen - Coca-Cola İçecek
Eray Karaduman - Kordsa
Dr. Eylem Özgür - Eczacıbaşı Topluluğu
Fatih İslamoğlu - Aydem Holding
Gökhan Asok - TAB Gıda
Güntulu Peker - sahibinden.com
Hakan Öker - TAV Havalimanları Holding
Hakan Timur - Sabancı Holding
Haluk Gümüşderelioğlu - OYAK
Iryna Vladimirova - Philip Morris Türkiye
Meltem Kalender Öztürk - ING Türkiye
Murat Yüksel - GittiGidiyor
Nazire Ulusoy - IC Yatırım Holding
Nihat Çukurkaya - İstanbul Havalimanı İşletmesi
Nilgün Kitapcı - Kalyon Holding
Nursel Ölmez Ateş - Borusan Holding
Osman Özdemir - Türk Traktör
Osman Ünal - Yıldırım Holding
Ozan Gürsoy - Türkiye İş Bankası
Pınar Yamaner - Alarko Holding
Seçil Namruk - MediaMarkt Türkiye
Selda Seçkinler - Kale Grubu
Dr. Senay Kızılkaya - Novartis Grup Türkiye
Sibel Akgün - Eti Şirketler Grubu
Sibel Uğur - SOCAR Türkiye
Şebnem Bezmen - Doğan Holding
Şengül Arslan - Şişecam
Şennur Kuru- Kibar Holding
Tansel Varan - Sanko Holding
Toygan Pulat - Arçelik
Tuğba Paşalı Karacan - Borusan Otomotiv
Umut Günal - Koç Holding
Yeliz Çetinkaya - TEI TUSAŞ
Yeşim Çokeker - DeFacto
Zafer Çavdar - Turkcell Global Bilgi
Zeynep Ergenç - AXA Sigorta