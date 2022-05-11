Türkiye'nin en donanımlı ve modern Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde sona gelindi - Haberler

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Türkiye'nin en donanımlı ve modern Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde sona gelindi

AA - Soner Aksakal - Güncel
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Gölbaşı Belediyesi tarafından 50 bin metrekare alan üzerine yapılan, 2 bin hayvan kapasiteli Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz köpekler için önemli bir barınma imkanı sağlayacak.

Gölbaşı Belediyesi tarafından 50 bin metrekare alan üzerine yapılan, 2 bin hayvan kapasiteli Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz köpekler için önemli bir barınma imkanı sağlayacak.

AA / Soner Aksakal - Güncel

Rehabilitasyon Merkezi, Gölbaşı Belediyesi, Sokak Hayvanları, Güncel, Haberler

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