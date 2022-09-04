Türkiye'nin en doğusunda gün batımı Güncel Haberler Türkiye'nin en doğusundaki Iğdır'da gün batımı kameralara yansıdı. Türkiye'nin en doğusundaki Iğdır'da gün batımı kameralara yansıdı. Yurdun Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırında bulunan Iğdır, güneşin ilk doğduğu ve ilk battığı il konumunda yer alıyor. Kentte özellikle akşam saatlerinde güneşin Aras Dağları'nın arkasından kayboluşu güzel görüntüler oluşturuyor. Öte yandan, Türkiye'de doğa sporları açısından büyük önem taşıyan Tekelti Dağı'nda gün batımı da AA ekibince görüntülendi. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız Ermenistan Nahçıvan Türkiye Iğdır Güncel Haberler

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