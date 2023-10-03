Türkiye'nin En Derin 10. Mağarası Haritalandı

Akdeniz Üniversitesi Mağara Araştırmaları Topluluğu, Antalya'da bulunan Manavgat Köprüçay Milli Parkı Bozburun Dağı'ndaki Gıççekecek Düdeni'ni 635 metre derinliğe kadar keşfederek haritalandırdı. Gıççekecek Düdeni, Türkiye'nin en derin 10. mağarası oldu.

Antalya'da bulunan Türkiye'nin en derin 10. mağarası haritalandırıldı

Manavgat Köprüçay Milli Parkı Bozburun Dağı'ndaki Gıççekecek Düdeni 635 metre derinliğe kadar keşfedilerek haritalandırıldı

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Mağara Araştırmaları Topluluğu, 2018'de keşfettikleri Manavgat Köprüçay Milli Parkı Bozburun Dağı'ndaki Gıççekecek Düdeni'ni 635 metre derinliğe kadar keşfederek haritalandırdı. Gıççekecek Düdeni, Türkiye'nin en derin 10. mağarası oldu.

Akdeniz Üniversitesi Mağara Araştırmaları Topluluğu (AKÜMAK), 2018'de bulduğu Gıççekecek Düdeni'nin keşfine devam etmek için yeni bir ekspedisyon organize etti. Mağaracılar 635 metre derinliğe kadar indikleri mağarayı keşfederek haritaladı. Böylelikle Gıççekecek Düdeni, Türkiye'nin en derin 10. mağarası oldu. Akdeniz Üniversitesi Mağara Araştırmaları Topluluğu, Ankara Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu, Dokuz Eylül Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu, Ege Üniversitesi Mağara Araştırmaları Kolu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu, İsrail Speleoloji Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü ve Obruk Mağara Araştırma Grubu mağarada ortak araştırma gerçekleştirdi. Organizasyon çalışmalarına nisan ayında başlayan ekibin teknik malzeme ve lojistik kaynaklarını Akdeniz Üniversitesi karşıladı. Muratpaşa Belediyesi ise yemek desteğinde bulundu.

635 metre derinliğe kadar keşif yapıldı

Ekspedisyonun ana kampı Ballıbucak Mahallesi'nin Kurucova Yaylası'nda yer aldı. Yaylaya çıkmak için Doğa Koruma Milli Parklar Beşkonak Şubesi mağaracılara arazi araçları ile destek oldu. Ekspedisyon sırasında Doğa Koruma Milli Parklar Mağara Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri araştırma bölgesine gelerek, ekibe ziyarette bulundu. Mağaraya yapılan ilk girişlerde kuraklık nedeniyle mağara su seviyesinin az olması dikkat çekti. Ekip, geçen yıl mağarada bıraktıkları kampı ve sarf teknik malzemelerini sel döneminde zarar görmemiş şekilde buldu. Bu sayede ekiplerin çalışması aksamazken, 635 metre derinliğe kadar keşif yapan ekip mağaranın iki farklı koldan inişlerle bittiği noktada keşfi sonlandırdı.

Mağaranın darlığı, mağara ağzının ana kampa olan uzaklığı gibi zorluklar yüzünden araştırmayı kolaylaştırmak ve daha güvenli hale getirmek için mağaraya ve mağara ağzına iki farklı kamp daha kuruldu. 225 metre derinlikteki kampta kalan mağaracılar, 10 gün kadar mağaradan çıkmayarak keşif ve haritalama çalışmalarında bulundu. Haritalama bittikten sonra ekip ekspedisyonu sonlandırdı.

Akdeniz Üniversitesi Mağara Araştırmaları Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Mustafa Çelik, "Eksi 180 metreden sonra başlayan dar menderesler mağarayı zor kılan yanı oluyor. 4 gün süren haritalama ölçümlerinde mendereslerin 27-40 cm genişliğinde, 150-200 metre boyunca devam ettiği anlaşıldı. Mendereslere farklı derinliklerde birçok yan kol ve su kaynağı bağlanıyor. Önümüzdeki yıllarda bu yan kollar araştırıldığında bu yeraltı su sistemi daha iyi anlaşılacaktır. 360 metre derinlikte duvarda pembe karideslere rastlandı. 2 bin 80 metre yükseklikte bulunan mağaranın yönelimi doğu-güneydoğu istikametinde Köprüçay'a doğru ilerliyor. Jeolojik incelemeler mağaranın bin 600 metre derinliğe ulaşabileceğini yazıyor" dedi.