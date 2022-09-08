Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi olan Karadeniz'de son 5 aydır yağış miktarları büyük oranda azaldı

Trabzon'da şehre içme suyu sağlayan Ata Su Barajı'nın su seviyesi buharlaşmanın etkisiyle yüzde 5 azaldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: "Son yıllarda bilhassa yaz aylarında Trabzon'da ciddi bir yağış azalması ile karşı karşıyayız"

TRABZON Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan analizde 'Hafif Kurak' olarak belirtilen Trabzon'da su kaynakları yaz aylarındaki yağış miktarlarının azalması nedeniyle kurudu.

Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi olan Karadeniz'de son 5 aydır yağış miktarları büyük oranda azaldı. Yaz aylarını geçtiğimiz yıllara oranla yağışsız bir şekilde geçiren Trabzon'da ise şehre içme suyu sağlayan Atasu Barajı'nın seviyesi buharlaşmanın da etkisiyle yüzde 5 oranında azalırken, baraj seviyesi yüzde 95 seviyelerinde olsa da kırsalda bulunan su kaynaklarında ciddi kuruma gözlendi.

Dere yataklarının ve su kaynaklarının kurumaya başladığı bölgede, yaz mevsimi ile birlikte kurak ve artan nüfusun yanı sıra; bilinçsiz ve kaçak kullanımın da etkisiyle bazı mahallelerde susuz günler yaşandı. Eylül ayının girmesiyle yağan sağanak yağışlar adeta bu kuraklığa can suyu olsa da uzmanlar önlem alınmadığı takdirde yakın gelecekte susuzluğun daha büyük boyutlara ulaşacağını belirtiyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ülke olarak yaz aylarında ciddi bir kuraklık yaşandığına dikkat çekerek, şehir merkezi ile birlikte Akçaabat ve Yomra ilçelerinin su ihtiyacını karşılayan Atasu Barajında yüzde 5'lik bir azalma olduğunu belirtti. Zorluoğlu, "Genel olarak Türkiye'de bilhassa yaz aylarında ciddi bir kuraklık yaşadık. Karadeniz Bölgesi bunun içerisinde Trabzon, Türkiye'nin en fazla yağış alan bölgelerinden bir tanesi. Ancak son yıllarda bilhassa yaz aylarında Trabzon'da ciddi bir yağış azalması ile karşı karşıyayız. Bu yıl Temmuz ayında ortalama mevsim normallerine göre kıyaslarsak yüzde 29 yağış azalması var. 2021 yılın Temmuz ayı ile kıyasladığımızda bu yüzde 59'luk bir azalmaya tekabül ediyor ki; bu ciddi bir kuraklık anlamına geliyor. Buna bağlı olarak su kaynaklarımızda epey azalmalar oldu. Merkeze su sağlayan Atasu Barajımızda çok büyük bir sorun yaşamadık, yüzde 5'lik bir azalma olmakla beraber ilçe merkezlerine ve bilhassa kırsal mahallelerimize su sağladığımız derelerde çok büyük su azalmaları söz konusu ve buna bağlı olarak ta su kesintileri su problemleri yaşıyoruz. Sorunun çözümü noktasında da farklı bir adım atıyoruz. Su kaynaklarımızı dere su alma yapılarımızı dere yataklarından kurtarıp göletler yapmak suretiyle doğudan batıya doğru şehrimizin güney kısmında yaklaşık 12 tane yeni gölet yapma konusunda adım attık bir tanesi başladı. DSİ Genel Müdürlüğümüzle beraber bu projeyi yürütüyoruz. Göletleri eğer gerçekleştirebilirsek yaz aylarındaki kuraklıktan su alma kaynaklarımız anlamında daha az etkileneceğiz. Bununla birlikte su kıtlığı aynı zamanda suyun tasarruflu kullanımını da gündeme getiriyor. Özellikle vatandaşlarımızın bilhassa yaz aylarında suyu çok tasarruflu bir şekilde kullanmalarını asla bir damla suyun bile israf edilmemesi çok çok önemli. Su çok kıymetli önümüzdeki on yılların en önemli değeri su olacak. Dolayısıyla biz su zengini bir il değiliz bir ülke değiliz bilinenin aksine o bakımdan bütün vatandaşlarımızın suyu kullanırken bu anlayışla hareket etmesini bekliyoruz" dedi.

18 ilçede toplamda 2 milyon metreye yakın içme suyu hattı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon İçme suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kuraklık tehlikesine karşı dev bütçeli içme suyu yatırımları yapmaya devam ediyor. Ortahisar ilçesinin 565 kilometrelik içme suyu altyapısını sil baştan yenileme çalışmalarını yürüten TİSKİ Genel Müdürlüğü, 18 ilçenin içme suyu altyapısını daha da sağlamlaştırma adına adımlar atıyor. Şehrin tarihi altyapı projelerinden biri olan Su Temini Projesi kapsamında bugüne kadar 260 kilometre içme suyu şebeke imalatı gerçekleştirildi. Son 3,5 yılda TİSKİ, 18 ilçede toplamda 2 milyon metreye yakın bir içme suyu hattı imalatı gerçekleştirdi.

Gelecekte yaşanabilecek kuraklığa karşı yol haritası çizen TİSKİ ve DSİ 22. Bölge Müdürlüğü ortak projelere de imza atıyor. DSİ tarafından yapımı devem eden ve Trabzon'un içme suyu ihtiyacını en az 50 yıl karşılayacak olan içme suyu isale hattı ve Trabzon İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatları devam ediyor. 2023 yılında devreye alınması planlanan projenin şehrin içme suyu sorununu uzun yıllar çözmesi bekleniyor. Yeraltı suyu bakımından oldukça fakir olan Trabzon'da suyun depolanması anlamında da bir dizi adım atıldı.