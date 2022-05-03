Türkiye'nin en çok vakaya sahip kenti Eskişehir'de yoğun bakımlar kapatıldı

ESKİŞEHİR (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı verilerine göre vaka sayısı en yoğun olan iller arasında son 1 aydır zirvede yer alan Eskişehir'in pandemi tedavisi uygulanan hastanelerdeki koronavirüs yoğun bakım servisleri azalan vakalarla birlikte kapatıldı. Haritası tamamen 'düşük risk' anlamındaki maviye dönen kentteki hastanelerde tedavi gören 3 koronavirüs hastası bulunurken, son 15 günde yeni vaka görülmemesi sevinç yarattı. Eskişehir Şehir Hastanesi yoğun bakım uzmanı Dr. Ahmet Volkan Yıldırım, boş yatak görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtip, "Geçtiğimiz yoğun günleri düşündüğümüz zaman bu noktaya gelmemiz sevindirici ve gerçekten iyi hissettiriyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın son 1 ayda açıkladığı koronavirüs risk haritasında Eskişehir, Türkiye'nin vaka sayısı en yoğun olan iller arasında zirvede yer aldı. Bakanlığın mart ayına ilişkin verilerinde vaka sayısı, 100 bin kişide 547,21 seviyesine düşen kentte son 15 günde yeni koronavirüs vakası görülmemesi sevindirdi. Pandemi tedavisi uygulanan Eskişehir Şehir Hastanesi'nin yanı sıra Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yoğunluk nedeniyle açılan koronavirüs yoğun bakım servisleri de kapatıldı.

Öte yandan koronavirüs aşı haritasında 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de en az iki doz aşı olanların nüfusa oranı yüzde 86,2'ye çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında Eskişehir, daha önce 'çok yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renkle gösterilirken, vakaların azalmasıyla birlikte 'düşük risk' anlamında gelen maviye döndü.