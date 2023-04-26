Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesinde bahar hazırlığı

TÜRKİYE'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde havaların ısınmasıyla bahar hazırlıkları başladı. Yazlık barınaklarına alınan hayvanların beslenme programlarında değişiklik yapıldı.

1,5 milyon metrekare yeşil alan üzerinde 325 tür ve 7 bini aşkın hayvana ev sahipliği yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'nda hava sıcaklığının mevsim normallerine gelmesi ile birlikte hayvanlar için tedbirler alınıyor. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde hayvanların serinleme havuzları temizlenirken, mevsim meyvelerinden oluşan beslenme programları hazırlandı. Yırtıcı hayvanlar için verilen etlerin miktarı düşürülürken, diğer hayvanlar da meyve ve sebze ağırlıklı beslenmeye başladı.