Türkiye'nin en büyük 2. gemisinde son aşama!

Türkiye'deki tersaneler uzun bir süredir sivil alanda dünya standartlarında üretim yapabiliyor. Fakat askeri alanda bu kaliteyi yakalaması, hatta öncül ülkeler arasına girmesi şüphesiz ki 90'lı yıllarda fikri temelleri atılan, 2004 itibariyle de somuta dökülmeye başlanan MİLGEM projesiyle birlikte oldu. Bu alanda gelinen son nokta ise kısa pistli TCG Anadolu amfibi hücum gemisi oldu. Ancak gölgesinde kaldığı için çok fazla ön plana çıkmayan bir araç daha mevcut. İşte TCG Derya özellikleri…

TCG Derya özellikleri neler ve ne için kullanılacak?

Askeri operasyon ve savaşlarda ordunun eğitimi, envanterde yer alan araçlar ve mühimmat stoklarının oldukça önemli olduğu aşikar. Fakat binlerce yıldır meydana gelen çatışma savaşlarda sonuca direkt olarak etki eden en önemli faktör lojistik destek olmuştur. Zira cephedeki askerlere yakıttan yiyeceğe, mühimmattan ilk yardım malzemesine kadar birçok şeyi ulaştırmak zaruri bir ihtiyaçtır.

Bunu kara harekatlarında yapmak nispeten daha kolay olmasına rağmen olası ufak bir aksama planların bir kaç ay uzamasına neden olabiliyor. Bunun en büyük örneğini de yakın zamanda Ukrayna'yı işgal eden Rusya'da gördük. Ukrayna'nın Harkov ve Donbas bölgesine yönelik lojistik dağıtım güzergahlarını hedef alması nedeniyle Rusya'nın birkaç haftalık planı şimdiden 5 aya ulaştı.

Mavi Vatan'a yeni MİLGEM'ler geliyor!

Lojistik destek hattı bu kadar önemliyken bir de bunu Deniz Kuvvetleri açısından düşünmek gerekiyor. Zira anakaradan uzaklaştıkça olası bir durumdaki dayanma gücü de giderek azalıyor. İşte bu noktada TCG Derya gibi gemiler özellikleri ile öne çıkıyor.

Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi ya da kısaca DİMDEG ismiyle hayata geçirilen projenin bir ürünü olan TCG Derya, yüzer birliklerin, helikopter yakıtı dahil olmak üzere, akaryakıt ve su ikmallerini denizde ikmal yöntemi ile süratli bir şekilde yapmak için geliştirildi.

Bunun yanı sıra afet ve acil durumlara müdahale ve insani yardım için de görev yapabilecek donanıma sahip. Ayrıca gemilerde bulunan insanlı/insansız su üstü-su altı araçlarının, helikopterlerin ve gemiye konuşlu insansız hava araçlarının (İHA/SİHA/GİHA) belirli bir seviyedeki bakımlarının ve onarımlarının yapılmasına destek sağlayacak.

TCG Anadolu'nun envantere girişinin ardından açık denizlerde yanında korvet, fırkateyn ve TF-2000 tarzı muharip gemilerle birlikte seyahat etmesi gerekecek. Bu durumda TCG Derya gibi lojistik gemileri de tüm filoya erzak, mühimmat, yakıt ve kara, deniz ve hava araçların bakım onarımı konusunda büyük bir kaynak olacak.

Sefine Tersanesi tarafından inşa edilen bu geminin fiziksel özelliklerine baktığımızda ise 194.8 m uzunluğa, 24.4 metre genişliğe, 22 bin ton deplasmana, 4 bin 500 deniz mili menzile ve 30 günü aşan ikmalsiz denizde kalma süresine sahip olduğunu görüyoruz.

Bu geminin yerlilik oranının çok yüksek olduğunu belirtelim. Kritik sistemlerden bazılarını da aşağıda görebilirsiniz. Envantere gireceği tarih 2024 olarak açıklanmış olsa da Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2023'ü hedeflediklerini söyledi.

Savaş Sistemi entegrasyonu: ASELSAN-HAVELSAN

Seyir yardımcıları: ASELSAN

EMI/EMC analiz ve test çalışmaları: ASELSAN

Entegre Muhabere Sistemi: ASELSAN

Uydu Muhabere Sistemi: ASELSAN

IFF Sistemi: ASELSAN

Helikopter kontrol radarı: ASELSAN

KIRLANGIÇ gece/gündüz kamera sistemi: ASELSAN

Stabilize top (STOP) sistemi: ASELSAN

Savaş Yönetim Sistemi (SYS): HAVELSAN

Gemi Veri Dağıtım Sistemi (GVDS): HAVELSAN

Gemi Bilgi Sistemi (GEBİS): HAVELSAN

Mesaj İşletim Sistemi (MİS): HAVELSAN­­

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