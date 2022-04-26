TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Pişmesi saatler süren lezzet: Kuru ekmek

Siirt'te kepekli unla hazırlanan kuru ekmek, tandırda odun ateşinde yaklaşık 12 saatte pişiriliyor.

Yörede "Iğbeys keek" adıyla bilinen, uygun koşullarda muhafaza edildiğinde uzun süre bayatlamadığı belirtilen ekmek, ıslatılarak tüketiliyor.

Kentteki tandırlarda hazırlanan kuru ekmek, genellikle kahvaltı sofralarında otlu peynir ile tüketiliyor.

Kuru ekmek üreticilerinden Hakkı Kara, AA muhabirine, ıslatılıp tüketildiğinde gevrek olan kuru ekmeğin her zaman rağbet gördüğünü söyledi.

Hamurunun yaklaşık 40 dakika yoğurulduğunu belirten Kara, "Hamura beyaz un karıştırmıyoruz, maya da az koyuyoruz. Kazanda kıvamına getirdikten sonra tezgahta 300 gram parçalar halinde yuvarlıyoruz. Sert kıvama getirdikten sonra kasada 40 ila 50 dakika bekletip, susam ve yumurtasını sürüp, tandırda pişiriyoruz." dedi.

Akşam koydukları hamurun yaklaşık 12 saat tandırda beklediğini dile getiren Kara, bu durumun ekmeğe ayrı bir tat kattığını söyledi.

Kara, kuru ekmeğin bölgenin yemek kültüründe ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, "Vazgeçilmez bir tadı var. Kuru ekmeği ıslatmadan tükettiğinizde dişe zarar verebilir. Suda 2 saniye bekletildiğinde otlu peynir ve sıcak çayla mükemmel olur. Raf ömrü ise güzel pişirip, iyice kıvamını tutturduğun zaman yaklaşık 6 ay." diye konuştu.

"İl dışındaki akrabalarımıza da gönderiyoruz"

Vatandaşlardan Mahfuz Saim, tandırda pişirilen bu ekmeğin bazı fırınlarda da hazırlanıp satışa sunulduğunu belirtti.

Her zaman bu ekmeği tercih ettiğini anlatan Saim, "Geçmişte annelerimiz tarafından yapılıyordu, yöremize ait bir lezzet. Bu gibi işletmelerde hem biz müşterilere hizmet veriliyor hem de bölgenin kültürü tanıtılıyor. Bu ekmek hafif ıslatılarak, yani yumuşadıktan sonra yeniliyor. İl dışındaki akrabalarımıza da gönderiyoruz." dedi.

Necati Sürme de ayrı bir lezzeti olan kuru ekmeğin uzun süre tok tuttuğunu ifade ederek, herkese tavsiye ettiğini söyledi.

Hikmet Yılmaz ise çocukluğunda tanıştığı bu ekmeğin çok lezzetli olduğunu anlatarak, "Çocukluğumuzun ekmeği, yıllardır değişmez bir lezzet. Zamanla fırın ekmeğine yöneldik ama tandır ekmeğinin lezzeti bambaşka." ifadelerini kullandı.