Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği rezidansında Büyükelçi Dr. Mustafa Göksu'nun ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Katar Türk Müşterek Kuvvetler Komutanlığından üst düzey komuta yönetiminin yanı sıra ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerinin büyükelçileri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Katar'da yaşayan Türk vatandaşları ve davetliler katıldı.

Program, şehit ve gaziler için yapılan saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının çalınması ile başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Göksu, yaptığı konuşmada, Türk milletinin Büyük Zafer'inin 103. yıl dönümünü kutlamak üzere etkinliğe katılan misafirlere teşekkür etti.

Göksu, 30 Ağustos Büyük Zaferi'nin Türkiye için haklı bir özgürlük ve bağımsızlık savaşı olduğunu ve tarihi bir askeri başarı elde edildiğini belirtti.

Bu anlamlı günün tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Göksu, " 30 Ağustos, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlüğe olan sarsılmaz inancının, vatan sevgisinin ve direniş ruhunun en parlak sembollerinden biridir." dedi

Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına da dikkati çeken Göksu, Gazze'deki İsrail saldırılarının sona ermesi konusunda Türkiye'nin Katar'la aynı vizyonu paylaştığını ifade etti.

Türkiye'nin Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Deniz Albay Özgür Özkan da Türk Silahlı Kuvvetlerinin, dünyanın birçok bölgesinde görev yaptığını dile getirerek, "Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh, ilkesi ışığında, müttefiklerimiz ile işbirliği içerisinde dünya barışına katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı Katar'da dost ve müttefik ülkelerin temsilcileriyle kutlamaktan mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Programda Türk savunma sanayi firmalarının yeni nesil savunma sistem ve ürünlerini tanıttığı maket ürünler katılımcıların ilgisini çekti.

Türkiye'nin savunma ve askeri gücü hakkında Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan video gösteriminin ardından resepsiyon, konuklara Türk mutfağından yemeklerin ikram edilmesiyle sona erdi.