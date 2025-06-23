Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nden Türk Vatandaşlarına Acil Durum Duyurusu

(ANKARA) - Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, Katar'daki Türk vatandaşlarına yönelik önemli bir duyuru yayımladı. Büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede yaşanan gelişmelerin Türk makamlarınca yakından takip edildiği belirtilirken acil durumlar için çağrı yapıldı.

Açıklamada, vatandaşların hem Katar makamlarının açıklamalarını hem de Büyükelçiliğin resmi hesaplarını düzenli olarak takip etmeleri tavsiye edildi. Olası bir acil durumda hızlı iletişim kurulabilmesi adına, vatandaşlardan "dohaevent.com" adresi üzerinden iletişim bilgilerini paylaşmaları istendi.

Büyükelçilik, duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın vatandaşlarımız, bölgedeki gelişmeler Büyükelçiliğimiz ve ilgili makamlarımız tarafından yakından takip edilmektedir. Mevcut gelişmeler ışığında, vatandaşlarımızın, Katar makamlarının açıklamalarını ve Büyükelçiliğimizin resmi hesaplarını takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Olası bir ihtiyaç anında ivedilikle size ulaşılabilmesini teminen vatandaşlarımızın 'Dohaevent.com' üzerinden iletişim bilgilerini paylaşmaları önemle rica olunur. Saygıyla duyurulur."