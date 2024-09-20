Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nden Gaziler Günü Programı

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, şehitler ve gazileri anmak amacıyla Gaziler Günü programı düzenledi.

Katar'ın başkenti Doha'daki Doha Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Türkiye'nin Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Deniz Albay Özgür Özkan, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Türk vatandaşları, gaziler, elçilik çalışanları, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Program şehitler ve gaziler için saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı.

Açılışta konuşan Doha Yunus Emre Enstitüsü Koordinatör Vekili Muhammed Mazhar Şahin, "Şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız, Doha'da Yunus Emre Enstitüsü olarak sadece Türkçe öğretmiyor, bu gibi önemli günlerde de geleneklerimizi yaşatıyoruz." dedi.

Albay Özgür Özkan da, "Gazi ve şehitlerimizin yaptıklarından ilham alıp, bugünün nesli olarak da üstümüze düşeni yerine getirip nice yıllar şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Göksu ise konuşmasında, Türk milletinin en büyük karakter özelliğinin, bağımsızlığına ve kutsal değerlerine olan tutkusuyla vatan ve millet aşkı olduğunu ifade etti.

Şehit ve gazilere daima minnettar olduklarını belirten Göksu, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize ve değerli ailelerine minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.

Katar Türk Okulu'ndan öğrencilerin şehit ve gazilere ithafen şiirler okuduğu programda ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı'nın, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla hazırlamış olduğu kısa film gösterildi.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Göksu, Katar Türk Müşterek Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan 5 gaziye plaket takdim etti.