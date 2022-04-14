Türkiye'nin doğu kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin doğu kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor

AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
 - Güncelleme:
Türkiye'nin doğu kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Türkiye'nin doğu kesimleri için çığ tehlikesinin devam ettiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Türkiye'nin doğu kesimleri için çığ tehlikesinin devam ettiği uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda, yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde ve dik yamaçlarda bir haftalık periyotta çığ tehlikesi sürüyor.

Ayrıca 17 Nisan Pazar gününden itibaren bölgede sıcaklığın artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı ve kar erimelerinin hızlanacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlardan, ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, kar erimesi kaynaklı akarsu su seviyelerinin yükselmesi ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı uyarı ve hava tahmin raporları dikkatle takip etmeleri istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Doğu Karadeniz, Meteoroloji, Türkiye, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title