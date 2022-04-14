Türkiye'nin doğu kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Türkiye'nin doğu kesimleri için çığ tehlikesinin devam ettiği uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda, yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde ve dik yamaçlarda bir haftalık periyotta çığ tehlikesi sürüyor.

Ayrıca 17 Nisan Pazar gününden itibaren bölgede sıcaklığın artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı ve kar erimelerinin hızlanacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlardan, ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, kar erimesi kaynaklı akarsu su seviyelerinin yükselmesi ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı uyarı ve hava tahmin raporları dikkatle takip etmeleri istendi.