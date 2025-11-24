Haberler

Türkiye'nin Dijital Adalet Vizyonu Suudi Arabistan'da Tanıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan'da düzenlenen 2. Uluslararası Adalet Konferansı'nda Türkiye'nin dijital adalet vizyonunu paylaştı ve yargıda dijital dönüşümdeki ilerlemeyi vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan'da düzenlenen 2. Uluslararası Adalet Konferansı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 2. Uluslararası Adalet Konferansı'nda Türkiye'nin dijital adalet vizyonunu toplantıya katılan adalet bakanları ve uluslararası temsilcilerle paylaştıklarını belirtti.

Bakan Tunç, "Yargıda dijital dönüşümde elde ettiğimiz ilerlemeyi daha üst noktaya taşımaya ve uluslararası işbirliklerimizi güçlendirecek adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Paylaşımında, konferansa ilişkin hazırlanan video klibe de yer veren Tunç, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir konuyu ele alıyoruz bu konferansta, 'Adalet, mülkün temelidir' diyoruz. Türkiye adaletin hakkıyla tecellisi için son zamanlarda çok önemli reformlara imza attı. Dijital dönüşüm konusunda da önemli mesafeler aldık. Özellikle yargının dijitalleşmesi, modernizasyonu günümüzde daha da büyük önem kazandı. Türkiye yargıda dijital dönüşümde örnek gösterilen bir konuma geldi."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 24 Kasım mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 24 Kasım mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.