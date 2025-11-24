Türkiye'nin Dijital Adalet Vizyonu Suudi Arabistan'da Tanıtıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan'da düzenlenen 2. Uluslararası Adalet Konferansı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 2. Uluslararası Adalet Konferansı'nda Türkiye'nin dijital adalet vizyonunu toplantıya katılan adalet bakanları ve uluslararası temsilcilerle paylaştıklarını belirtti.

Bakan Tunç, "Yargıda dijital dönüşümde elde ettiğimiz ilerlemeyi daha üst noktaya taşımaya ve uluslararası işbirliklerimizi güçlendirecek adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Paylaşımında, konferansa ilişkin hazırlanan video klibe de yer veren Tunç, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir konuyu ele alıyoruz bu konferansta, 'Adalet, mülkün temelidir' diyoruz. Türkiye adaletin hakkıyla tecellisi için son zamanlarda çok önemli reformlara imza attı. Dijital dönüşüm konusunda da önemli mesafeler aldık. Özellikle yargının dijitalleşmesi, modernizasyonu günümüzde daha da büyük önem kazandı. Türkiye yargıda dijital dönüşümde örnek gösterilen bir konuma geldi."