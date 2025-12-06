Haberler

Somali'de Eş-Şebab tarafından tahrip edilen köprü Türkiye'nin desteğiyle onarıldı

Somali'de Eş-Şebab terör örgütü tarafından tahrip edilen Sabiib ve Caanoole Köprüsü, Türkiye'nin katkılarıyla onarıldı. Açılış törenine katılan yetkililer, köprünün bölgedeki ulaşım ve ticaretin iyileşeceğini vurguladı.

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab tarafından tahrip edilen Sabiib ve Caanoole Köprüsü, Türkiye'nin desteğiyle onarıldı.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Aşağı Şabele bölgesinde bulunan ve stratejik öneme sahip Sabiib ve Caanoole Köprüsü'nün açılış törenine, Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi, İçişleri Bakanı Ali Yusuf Ali, Somali Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Sahir Omar'ın yanı sıra Afrika Birliği Barış Gücü Misyonu temsilcileri ile Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçi Yardımcısı Ozan Can Gümüş ve Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu (AUSSOM) Komutanı Korgeneral Samuel Kavuma katıldı.

Yetkililer, köprünün yeniden hizmete girmesiyle bölgedeki ulaşım, ticaret ve güvenlik hareketliliğinin önemli ölçüde iyileşeceğini belirtti.

Açılış töreninde ayrıca Aşağı Şabele bölgesinde yeni kalkınma projelerinin hayata geçirileceği taahhüt edilirken ihtiyaç sahiplerine insani yardım malzemeleri dağıtıldı.

Köprü, daha önce terör örgütü Eş-Şebab tarafından tahrip edilmişti.

Türkiye'nin de katkı sunduğu yeniden inşa çalışmaları, hükümetin ülke genelinde altyapıyı güçlendirme ve ilçeler ile bölgeler arasındaki ulaşım ve hizmet ağını yeniden işler hale getirmeye yönelik kapsamlı programı kapsamında hayata geçirildi.

Eş-Şebab terör örgütünün, özellikle kırsal bölgelerde altyapı hedeflerine yönelik saldırılar düzenlediği ve birçok köprü, yol ile kamu tesisini tahrip ederek sivil hareketliliği ve ticareti engellemeyi amaçladığı belirtiliyor.

Eş-Şebab, 2006 yılında Somali'de ortaya çıkan ve El Kaide'ye bağlılık bildiren bir terör örgütü olarak biliniyor. Somali ordusu, son dönemlerde başkent çevresi ve ülkenin orta bölgelerinde örgüte yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane - Güncel
