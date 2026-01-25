Haberler

DMM'den "Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediği ve teröristlerin kadınlara şiddet uyguladığı" iddiasına yalanlama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediği ve kadınlara şiddet uyguladığına dair görüntülerin asılsız olduğunu açıkladı ve dezenformasyona karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), " Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediği ve bu teröristlerin kadınlara yönelik şiddet uyguladığı" iddia edilen görüntü ve paylaşımların asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediğini ve bu teröristlerin kadınlara yönelik şiddet uyguladığını iddia eden görüntüler ve paylaşımlar asılsızdır. Söz konusu görüntüler, SDG saflarında yer alan kadın teröristlerin kaçarak Arap aşiret güçlerine teslim olmalarını içermektedir. Türkiye, bölgede DEAŞ terörüne karşı sahada en güçlü mücadeleyi veren yegane ülkedir. Ülkemizi kasıtlı olarak hedef alan bu tarz dezenformasyonların kamuoyu tarafından dikkate alınmaması rica olunur."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler

Ustaya büyük vefasızlık! Biz utandık onlar utanmadı
Cezaevi arkadaşlarının tartışması kanla son buldu

Cezaevi arkadaşlarının tartışması kanlı bitti! Evinde vahşice öldürdü
Nereden nereye! Bir zamanların gözdesi Moses'in yeni takımı şaşırttı

Bir zamanların gözdesiydi, yeni takımı şaşırttı
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi

Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler

Ustaya büyük vefasızlık! Biz utandık onlar utanmadı
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu