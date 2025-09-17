Türkiye'nin de Aralarında Bulunduğu 16 Ülke, Gazze İçin Ortak Çağrıda Bulundu

JOHANNESBURG, 17 Eylül (Xinhua) -- Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 16 ülkenin dışişleri bakanları, Gazze'ye doğru yol alan uluslararası Küresel Sumud Filosu'nun güvenliği için ortak çağrıda bulundu.

Bakanlar, salı günü Güney Afrika'nın Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Departmanı tarafından duyurulan ortak açıklamada bir sivil toplum girişimi olan filonun, Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmeyi amaçladığını belirtti.

Çok sayıda tekne ve yüzlerce eylemciden oluşan ve 44 ülkeden heyetin destek verdiği filo, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırıp bölgeye insani yardım ulaştırmayı hedefliyor.

1 Eylül'de İspanya'nın Barselona kentinden yola çıkan filonun, eylülün ortalarında Gazze'ye ulaşması bekleniyor.

Türkiye, Güney Afrika, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Endonezya, İrlanda, Libya, Malezya, Maldivler, Meksika, Pakistan, Katar, Umman, Slovenya ve İspanya'nın dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında Filistin halkının acil insani ihtiyaçlarının yanı sıra Gazze'de savaşa son verilmesi gereği de vurgulandı.

Açıklamada, "Hükümetlerimiz, hem barış ve insani yardım ulaştırma hem de insani hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuka saygı şeklindeki iki hedefe destek vermektedir" denildi.

Tüm taraflara uluslararası hukuka saygı gösterme ve filoya yönelik yasadışı veya şiddet içeren eylemlerden kaçınma çağrısının yapıldığı açıklamada, uluslararası sularda saldırı düzenlenmesi ya da yasadışı şekilde gözaltılar gerçekleştirilmesinin, yasal sorumluluğunun olacağı uyarısında bulunuldu.