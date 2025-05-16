Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nde Uluslararası Aile Günü Kutlaması

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nde Uluslararası Aile Günü Kutlaması
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Türkiye’nin Dakar Büyükelçiliği, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla özel bir yemek düzenledi. Büyükelçi Nur Sağman’ın ev sahipliğinde yapılan organizasyonda, Türk kurum temsilcileri ve Asya ülkelerinin büyükelçileri aileleriyle birlikte yer aldı. Sağman, aile kavramının önemine değinerek, ailenin birliği konusunun Asya için de kritik olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla yemek verildi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'ın ev sahipliğinde verilen yemeğe, büyükelçilik çalışanları ile Türk kurum temsilcilerinin aileleri ve Birleşmiş Milletler Aile Dostu Grubuna üye Asya ülkelerinden Malezya, Pakistan, Endonezya ve İran Büyükelçileri ile aileleri katıldı.

Yemek öncesinde konuşma yapan Sağman, hem büyükelçilik çalışanları hem de Türk kurum temsilcileriyle aile gibi çalıştıklarını belirterek, kendisinin de aile kavramına çok önem verdiğini ifade etti.

Sağman, aile birliğinin Asya ülkeleri için de oldukça önemli bir konu olduğu için ilk düzenlenen 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü kutlamasına bazı Asya ülkelerinin temsilcilerini de davet ettiğini söyledi.

Davetlilerin aile gününü kutlayan Sağman, görev süreleri dolan 2 büyükelçilik çalışanı için de veda konuşması yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan "Uluslararası Aile Günü" başlıklı videonun gösterildiği program, akşam yemeğinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
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