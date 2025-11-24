Haberler

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nde Aile Yılı Etkinliği Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Senegal'de Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, Aile Yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyerek aile kavramının önemine vurgu yaptı. Programa diplomatlardan ailelerine kadar birçok kişi katıldı.

Senegal'de, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, Aile Yılı kapsamında etkinlik düzenledi.

Büyükelçilikte düzenlenen etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Aile Yılına ilişkin hazırladığı video gösterimiyle başladı.

Programa, Dakar Büyükelçiliği çalışanları ve aileleri, Dakar'da mukim kurum temsilcileri ve aileleri ile Senegal Silahlı Kuvvetlerine arama kurtarma eğitimi ve desteği vermek amacıyla burada bulunan Deniz Hava Komutanlığı personeli de katıldı.

Programda konuşan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, bu etkinliğin, Aile Yılına ilişkin düzenledikleri ikinci program olduğunu belirterek, 15 Mayıs aile gününde de kurum temsilcileri ve büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler Aile Dostu Grubu üyesi Malezya, Pakistan, Endonezya ve İran Büyükelçileri ile ailelerinin katılımıyla yemek organize ettiklerini anımsattı.

Büyükelçi Sağman, vatandan uzakta görev yapınca aile kavramının daha da önem kazandığını ve kendisinin de meslek hayatı boyunca aile kavramına çok önem verdiğini vurguladı.

Sağman, bu vesileyle son dönemde Dakar Büyükelçiliğinde göreve başlayan ataşe ve diplomatlar ile Dakar'da bulunan Deniz Hava Komutanlığı personeline yönelik tebrik ve temennilerini de paylaştı.

Film gösterimiyle devam eden program, davetlilerin ve büyükelçiliğin ortaklaşa hazırladığı ikramların ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale

Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şaşkınlığı yüzüne yansıdı! Sette sürpriz doğum günü pastası
Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Burası pislik içinde

İmalathanede pes dedirten görüntüler: Burada nasıl gıda üretiyorsun?
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler

Emlak vergisini ödemeyenler dikkat! Süre daralıyor
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.