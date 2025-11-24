Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nde Aile Yılı Etkinliği Düzenlendi

Senegal'de, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, Aile Yılı kapsamında etkinlik düzenledi.

Büyükelçilikte düzenlenen etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Aile Yılına ilişkin hazırladığı video gösterimiyle başladı.

Programa, Dakar Büyükelçiliği çalışanları ve aileleri, Dakar'da mukim kurum temsilcileri ve aileleri ile Senegal Silahlı Kuvvetlerine arama kurtarma eğitimi ve desteği vermek amacıyla burada bulunan Deniz Hava Komutanlığı personeli de katıldı.

Programda konuşan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, bu etkinliğin, Aile Yılına ilişkin düzenledikleri ikinci program olduğunu belirterek, 15 Mayıs aile gününde de kurum temsilcileri ve büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler Aile Dostu Grubu üyesi Malezya, Pakistan, Endonezya ve İran Büyükelçileri ile ailelerinin katılımıyla yemek organize ettiklerini anımsattı.

Büyükelçi Sağman, vatandan uzakta görev yapınca aile kavramının daha da önem kazandığını ve kendisinin de meslek hayatı boyunca aile kavramına çok önem verdiğini vurguladı.

Sağman, bu vesileyle son dönemde Dakar Büyükelçiliğinde göreve başlayan ataşe ve diplomatlar ile Dakar'da bulunan Deniz Hava Komutanlığı personeline yönelik tebrik ve temennilerini de paylaştı.

Film gösterimiyle devam eden program, davetlilerin ve büyükelçiliğin ortaklaşa hazırladığı ikramların ardından sona erdi.