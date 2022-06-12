Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Parlamento Başkanı Kumba ile görüştü - Haberler

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Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Parlamento Başkanı Kumba ile görüştü

AA - Ömer Erdem - Güncel
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Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Parlamento Başkanı Kumba ile görüştü

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Parlamento Başkanı Jemma Nunu Kumba tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Parlamento Başkanı Jemma Nunu Kumba tarafından kabul edildi.

Başkan Kumba'nın parlamentodaki ofisinde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve Güney Sudan'daki Çatışmanın Çözümüne İlişkin Yeniden Canlandırılmış Anlaşma'nın (R-ARCSS) parlamento boyutu ile ülkedeki barış süreci ele alındı.

Büyükelçi Mutaf, Kumba'ya TBMM ve Parlamentolar Arası Birlik (IPU) tarafından 20-21 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek konferansa ilişkin davet mektubunu da iletti.

Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Riek Machar arasında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle 2013 ve 2016 yıllarında ülkede iç savaş yaşanmıştı.

Mayardit ve Machar, Güney Sudan'ın da üyesi olduğu Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) himayesinde 12 Eylül 2018'de Addis Ababa'da bir araya gelerek "Güney Sudan'daki Çatışmanın Çözümüne İlişkin Yeniden Canlandırılmış Anlaşma'yı (R-ARCSS)" imzalamıştı. Nihai Barış Anlaşmasında, ateşkese uyulması, çatışmaların durdurulması, barış ve güven ortamının tesisi, kalıcı barışın tesisi yönünde savaşan tarafların egemen oldukları bölgelerde halkın barış ve uzlaşı koşullarına hazırlanması yer almıştı.

AA / Ömer Erdem - Güncel

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