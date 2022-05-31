Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Agany ile görüştü - Haberler

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Agany ile görüştü
AA - Ömer Erdem - Güncel
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Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Hizmetlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hussein Abdelbagi Akol Agany tarafından kabul edildi.
Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Hizmetlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hussein Abdelbagi Akol Agany tarafından kabul edildi.
Agany'nin makamındaki görüşmede, ikili ilişkiler, eğitim ve sağlık alanındaki iş birliği ve Türkiye'nin Güney Sudan barış sürecine verdiği güçlü destek gündeme geldi.
Büyükelçi Mutaf, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Cuba'daki okul projesi hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Agany'yi bilgilendirdi.
TMV'nin Etiyopya Direktörü Levent Şahin, geçen sene, Güney Sudan Federal Eğitim Bakanlığı ile Doğu Afrika'daki ilk Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nı imzalamıştı.
TMV okulunun 2022'de Güney Sudan'da faaliyete geçmesi bekleniyor.
AA / Ömer Erdem - Güncel