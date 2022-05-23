Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Igga ile görüştü - Haberler

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Igga ile görüştü
AA - Ömer Erdem - Güncel
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Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Ekonomik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı James Wani Igga tarafından kabul edildi.
Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Ekonomik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı James Wani Igga tarafından kabul edildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Güney Sudan Sivil Havacılık Otoritesi Genel Müdürü Subek Dada ile Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Avrupa Dairesi'nden yetkililer katıldı.
Toplantıda iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler ve Türk Hava Yollarının 1 Haziran'da başlaması öngörülen İstanbul-Juba doğrudan seferleri ele alındı.
AA / Ömer Erdem - Güncel