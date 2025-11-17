Türkiye'nin Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı AB'de 42'ye Ulaşırken, Yeni Tesciller Gerçekleşti

(ANKARA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerinin Avrupa Birliği'nde sayısının 42'ye ulaştığını açıkladı. Bakan Kacır, İpsala pirinci ve Bursa kestane şekerinin tescil edilmesiyle bu sayıya ulaşıldığını bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Coğrafi İşaret Seferberliği ile Anadolu'muzun değerlerini dünya çapında tanıtmaya devam ediyoruz. Edirne'nin verimli İpsala Ovası'nda yetişen pirincimiz ve Bursa'nın ustalık geleneğini yaşatan kestane şekerimiz, yerelden küresele uzanan bir markalaşma hikayesinin simgeleri" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, 2025 yılında 13 yeni ürünün AB'de tescil edildiğini vurgulayarak, bunun Türkiye'nin bugüne kadarki en yüksek yıllık tescili olduğunu belirtti. Bakan Kacır, "Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonuyla zenginliklerimizi kayıt altına almaya, korumaya ve markalaştırmaya devam edeceğiz" mesajını paylaştı.

AB'de tescilli Türk ürünleri arasında Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı, Taşköprü sarımsağı, Antakya künefesi, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Afyon pastırması, Gaziantep menengiç kahvesi ve son olarak İpsala pirinci ile Bursa kestane şekeri bulunuyor.