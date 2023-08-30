Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Ümit Alpaslan Kılıç ve Türkiye'nin Cezayir Askeri Ataşesi Burak Başak'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, Türk vatandaşları ile elçilik çalışanlarının yanı sıra başkentte görev yapan çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

Türkiye'nin yeni Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz ve eşinin de hazır bulunduğu tören, şehit ve gaziler için yapılan saygı duruşuyla başladı, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı da okundu.

Daha sonra Maslahatgüzar Kılıç, yaptığı konuşmada, Türk Ordusunun 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle vatan topraklarından düşmanın ayak izlerini sildiğine vurgu yaparak, Anadolu topraklarının bir kez daha Türk halkına ebedi yurt yapıldığını ifade etti.

30 Ağustos Zaferinin büyük bir kahramanlık destanı olduğuna işaret eden Kılıç, Türk milletinin bugün de aynı anlayışla vatanına yöneltilen her türlü tehdide karşı göğsünü siper etmeye hazır olduğunu belirtti.

Kılıç, bu vesileyle başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal Savaşı kahramanlarını ve vatan için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle yad ederek konuşmasını sonlandırdı.

Tören, davetlilere sunulan ikramlarla sona erdi.