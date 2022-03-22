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Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde Nevruz etkinliği yapıldı

AA - Selen Temizer - Güncel
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Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde Nevruz etkinliği yapıldı

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği Nevruz Bayramı kapsamında kadınlara yönelik etkinlik organize etti.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği Nevruz Bayramı kapsamında kadınlara yönelik etkinlik organize etti.

Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy'un eşi Didem Ulusoy'un ev sahipliğinde, Türk dünyasında kadının rolüne yönelik müzikli etkinlik düzenledi.

Belçikalı konuklar, Türk cumhuriyetleri ve Balkan coğrafyasındaki kadın büyükelçiler ile büyükelçi eşlerinin davetli olduğu etkinlikte, bu coğrafyalarda da kutlanan Nevruz'un anlamı ve önemi anlatıldı.

Bu çerçevede, Türk dünyasında kadının rolüyle ilgili bilgi verilen etkinlikte bağlama ve cümbüş eşliğinde türkülerden oluşan dinleti konukların beğenisine sunuldu.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde Nevruz etkinliği yapıldı

AA / Selen Temizer - Güncel

Nevruz Bayramı, Türkiye, Brüksel, Türk, Güncel, Haberler

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