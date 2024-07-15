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Brüksel Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

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Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenledi. Programda, 15 Temmuz 2016'da yaşananlar gösterildi ve şehitler için dua okundu. Büyükelçi Uysal, konuşmasında demokrasimizin maruz kaldığı hain teşebbüsün planlayıcılarının başarısız olduğunu belirtti ve FETÖ'nün yurt dışında casusluk örgütü olarak faaliyetlerine devam ettiğini vurguladı. Törene birçok önemli isim katıldı.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal'ın ev sahipliğinde düzenlenen program, saygı duruşuyla başladı.

15 Temmuz 2016 gecesi yaşananların gösterildiği kısa filmin ardından Brüksel Fatih Camisi din görevlisi Ahmet Elmacı, şehitler için dua okudu.

Büyükelçi Uysal, yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde halkımızın ve devletimizin ortak azmi, canlarını hiçe sayarak kahramanca direniş gösterenlerin sayesinde demokrasimizin maruz kaldığı bu hain teşebbüsün planlayıcıları başarısız oldular." dedi.

Anayasal düzen ve demokrasi uğruna şehit düşenleri rahmetle andığını ifade eden Uysal, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasının yurt dışında farklı oluşumlar altında bir casusluk örgütü olarak etkinliğini sürdürdüğünü belirtti.

Uysal, siyasi ve ekonomik nüfuz elde ederek Türkiye karşıtı faaliyetlerde bulunmayı hedefleyen terör örgütünün bu emellerini gizlemek için sivil toplum kuruluşu, dernek, okul, ticarethane gibi yapıları paravan olarak kullandığına dikkati çekti.

Büyükelçi Uysal, dost ve müttefik ülkelerin FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı teyakkuzda olması gerektiğini vurguladı.

Törene Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen, askeri erkan ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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