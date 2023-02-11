Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Sun, Kolombiyalıların depremzedelerin yanında olduğunu söyledi

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Kolombiya halkının "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ihtiyaç sahiplerine destek için çok miktarda yardımda bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Kolombiya halkının "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ihtiyaç sahiplerine destek için çok miktarda yardımda bulunduğunu söyledi.

AA muhabirine yardımların toplandığı elçilik binasında açıklamalarda bulunan Sun, getirilen paketler ve kutular nedeniyle elçilik kapasitesinin dolmak üzere olduğunu bildirdi.

Sun, "Ülkemiz tarihinin en büyük deprem felaketiyle karşı karşıyayız, hepimizin acısı sonsuz, burada Kolombiyalı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bu acılı günlerimizde bizleri yalnız bırakmadılar. Depremden etkilenen yurttaşlarımız için başlatılan yardım kampanyasına inanılmaz bir ilgi gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

Hummalı bir çalışmanın ardından gelen paketleri el birliğiyle göndermek için çalıştıklarını kaydeden Sun, Kolombiyalı dostların sadece bağış yapmadığını aynı zamanda fiili olarak ürünlerin kolilere yerleştirilmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Sun, Kolombiya ve Türk halkının birbirlerinin dostu olduğunu zaten bildiklerini dile getirerek, "Bu acı zamanlar bize dostluğun çok daha sağlam ve köklü olduğunu ayrıca teyit etmiş oldu. Ülkem adına Kolombiyalı dostlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ayni yardımlar durduruldu

Öte yandan büyükelçilikten yapılan açıklamada, yoğun destek nedeniyle bina içerisinin tamamen dolduğu ve ayni yardımların durdurulduğu bildirildi.

Yardım kampanyasının maddi olarak 17 Şubat'a kadar devam edeceği, Türk Hava Yolları (THY) ve Kolombiyalı yetkililerin işbirliğinde toplanan malzemelerin Türkiye'ye kademeli olarak gönderileceği bildirildi.

TİKA'nın kapasitesi de tamamen dolmuştu

Kolombiya vatandaşları, düzenlenen kampanyaya büyük ilgi göstererek, kısa süre içerisinde yüzlerce paketi Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) binasına getirmişti.

Yoğun yardımlar nedeniyle TİKA'nın kapasitesinin tamamen dolması üzerine getirilen koliler, Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğine yönlendirilmişti.