Türkiye'nin böbrek nakli tecrübesi Mısır'da düzenlenen kongrede paylaşıldı

Türk hekimler, Mısır'da meslektaşlarına, nadir uygulanan kapalı yöntemle canlı vericiden böbrek çıkarılması operasyonunu İstanbul'da yapılan bir ameliyata video bağlantı yaparak gösterdi.

Mısır Sağlık Bakanlığının himayesinde, Donate Life Egypt kuruluşu tarafından Kahire'deki bir otelde düzenlenen "Donate Life Egypt 2025" kongresine, Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci'nin başkanlığındaki organ nakli alanında uzmanlardan oluşan Türk doktorlar da katıldı.

Mısırlı doktorların yanı sıra organ naklinde önde gelen uluslararası katılımcıların da yer aldığı kongrede Türk doktorlar, laparoskopik yöntemle vericiden böbreğin çıkarılması ve robotik böbrek nakline ilişkin çeşitli sunumlar gerçekleştirdi.

Avrupa Transplant Derneği Böbrek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Barış Akın, nadir uygulanan "laparoskopik yöntemle canlı vericiden vajinal yolla böbrek çıkarılması" operasyonunu, İstanbul'da Acıbadem Ataşehir Hastanesi Böbrek Nakli Merkez Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Berber'in yönettiği ameliyata canlı yayınla bağlanarak anlattı. Sunum, katılımcılar tarafından ilgi gördü.

"Nadir yöntemleri ülkemizde yapıldığı şekliyle paylaştık"

Sunumun ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Barış Akın, 2000'den bu yana böbrek ve karaciğer nakilleriyle ilgili çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Kongrenin birçok ülkeden katılımcıyı ağırladığını, organ nakli ve bağışında ortak çözüm bulma amacı taşıdığını aktaran Akın, özellikle Amerika ve Avrupa'dan katılımın yoğun olduğunu ifade etti.

Türk doktorlar olarak canlı vericiden böbrek nakli ve böbreğin çıkarılması teknikleriyle ilgili bir sunum yaptıklarına dile getiren Akın, "Bu çalışma alanında pek çok değişik ameliyat tekniğini, vericilere en uygun ameliyatın nasıl yapılacağını anlattık. Bununla ilgili hem sık uygulanan ameliyat yöntemleri hem de nadir yöntemleri ülkemizde yapıldığı şekliyle buradaki kişilerle paylaştık, çok ilgi oldu." dedi.

Sadece sözel sunum yapmak yerine, İstanbul'da aynı anda canlı bağlantıyla canlı vericiden böbreğin çıkarılmasına ilişkin ameliyatı da katılımcılara gösterdiklerini belirten Akın, şunları kaydetti:

"Ameliyat son derece başarılı gitti. Biz cerrahlar olarak bunu canlı yapılırken anbean gördüğümüz zaman daha rahat tartışma, daha iyi değerlendirme olanağı bulabiliyoruz. Onun için de bu toplantımız çok ilgi görmüş oldu. Laparoskopik ameliyatla böbreğin çıkarılması gerçekleştirildi. Daha sonrasında vajinal ekstraksiyon işlemi yapıldı, böbrek dışarıya alındı. Bunun dışında, retropelitonskopik yöntemle, yani kameramızı direkt böbreğin bulunduğu yere girip hiç karnı açmadan yaptığımız ameliyattan bahsedildi. Bunun dışında yine robotik ameliyatlarla ilgili de tecrübelerimizi buradaki değerli meslektaşlarla paylaşmış olduk."

"Türkiye ligde en üst sıralarda giden bir ülke"

Prof. Dr. Akın, Türkiye'nin canlıdan böbrek naklinde çok ciddi yol aldığını, yılda 3 bin 600 nakil yapıldığını vurguladı.

Sağlıklı bir insandan böbreğin çıkarılması ameliyatında sahip oldukları tecrübeyi gittikleri her ülkede paylaştıklarını dile getiren Akın, "Bu hem Avrupa'da hem burada pek çok yerde değer gören bir konu. Türkiye bu konuda önemli adımlar attı ve gerçekten ligde en üst sıralarda giden bir ülke. Böbrek naklinin daha iyi değerlendirilmesi, kadavradan nakil sayılarının daha çok artırılması ve organizasyonla hem organ dağılımının hem çapraz nakilin gerçekleştirilmesi gibi bazı önemli adımların daha ileri seviyeye taşınması gerekiyor. Bunları yaptığı zaman çok daha yüksek noktalara çıkacaktır." diye konuştu.

Türkiye olarak sahip oldukları bilgiyi bu yıl 7'ncisini düzenledikleri ITN Böbrek Nakli Kursu gibi kurslarla hem gelişmekte olan ülkelere hem de Avrupa'yla paylaştıklarını kaydeden Akın, bu sayede Türkiye'nin sesini duyurduklarını söyledi.

"Bu, ülkemizin tanıtımı açısından çok önemli"

Koç Üniversitesi Hastanesi Böbrek Nakli Merkez Sorumlusu Prof. Dr. Burak Koçak da Kahire'de düzenlenen kongrenin oldukça kapsamlı olduğunu ifade etti.

Amerika, Avrupa, Japonya ve Kore'den mesleğinde önde gelen kişilerin kongreye davet edildiğini aktaran Koçak, bunun, Mısır'da organ nakli ile ilgili transplant aktivitesinin artırılması açısından önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'de cerrahi alanda yeni tekniklerin uygulanması ve inovasyonun önemine vurgu yapan Koçak, gerçekleştirilen ameliyata ilişkin şunları kaydetti:

"Bu bağlamda oldukça zor bir yöntem olan kapalı yöntemle böbrek çıkarılma ameliyatı, Prof. Dr. İbrahim Berber tarafından İstanbul'da gerçekleştirildi ve canlı olarak buradaki salona aktarıldı. Bence, Türkiye'nin bu noktada geldiği konum açısından, yeterlilik ve uzmanlık açısından çok önemli bir aşamaydı ve bizim bu birikimimizi özellikle Orta Doğu, Afrika, Orta Asya ve Balkan ülkeleriyle paylaşmamızı çok önemli buluyorum. Çünkü bu ülkelerde organ nakli henüz bize göre daha gelişmekte olan bir alan. İleri cerrahi teknikler, yüksek başarı oranları ve inovasyon açısından da Türkiye'nin bu ülkelerle çok paylaşacak noktaları olduğuna inanıyorum. O açıdan da burada bu ameliyatın yapılması ve buradaki meslektaşlarımızla bunun paylaşılması ülkemizin tanıtımı açısından da çok önemli oldu."

Kapalı yöntemle böbrek alma ameliyatının yaygın olduğunu ancak vajinal yoldan bunun yapılmasının ileri cerrahi teknik gerektirdiğini belirten Koçak, dünyada bunu rutin olarak uygulayan merkezlerin sayısının az olduğuna dikkati çekti.

"Ülkemizde 5-6 kilo çocuklara nakil yapabilecek tecrübeye sahibiz"

Koçak, kongre kapsamında robotik böbrek nakline ilişkin bir sunum yaptığını ve tecrübelerini aktardığını söyledi.

Sorumlusu olduğu Koç Üniversitesi Hastanesi Böbrek Nakli Merkezinin, robotik böbrek naklinde Avrupa'daki toplam vaka sayısının yaklaşık yüzde 10'unu karşıladığını, bu alanın Amerika'da yeni gelişen bir cerrahi alan olduğunu dile getiren Koçak, "Bildiğim kadarıyla Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da daha robotik cerrahi ya hiç yok ya da ülkelerde emekleme aşamasında. Özellikle çok niş bir alan olan robotik böbrek nakli konusunda bu ülkelerle paylaşabileceğimiz çok büyük bir bilgi birikimimiz var ve bu Türkiye'nin cazibesini çok artıracaktır. Onlara yardım etme şansımızı yükseltecektir. Bu açıdan bu işbirliğinin önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Çocuklarda yapılan böbrek nakillerine değinen Koçak, şunları kaydetti:

"Biz, ülkemizde çok küçük çocuklara böbrek nakli yapabilir hale geldik. Bu Avrupa'nın bile çok büyük ülkelerinde henüz yapılamıyor. Mesela 10 kilonun altında çocuklara nakil yapmıyorlar ama biz ülkemizde 5-6 kilo çocuklara nakil yapabilecek tecrübeye ve bilgi birikimine sahip olduk. Bunu da bu bölgelerde anlatıp, bu ülkelerde bunların gelişmesine hem destek olabiliriz hem de tedavi ihtiyacı olan hastalarımızın ülkemizde gerçekten şifa bulabileceğini de anlatabiliriz."