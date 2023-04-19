Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal, İİT üyelerini iftarda ağırladı

NEW Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin BM Daimi Temsilcilerini iftarda ağırladı.

New York'taki Türkevi'nde verilen iftara, İİT'nin BM nezdinde Daimi Gözlemcisi Hameed Opeloyeru ve KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana da katıldı.

Katılımcılar, iftarda dünya gündeminin yanı sıra ikili ve bölgesel konular üzerinde görüş alışverişi yaptı.

Büyükelçi Önal, misafirlere hitabında, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından Türkiye'ye verdikleri güçlü destek ve ortaya koydukları dayanışma için İİT ülkelerine teşekkür etti.

Önal, çeşitli sınamalarla karşı karşıya olunan bir dönemden geçerken birbirleriyle bağlantılı hale gelen sorunların çözümünde uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk yüklenmesine ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Filistin davasına sahip çıkılması ve İslamofobiyle mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizen Önal, Myanmar'dan Balkanlara tüm dünyadaki Müslüman toplulukların insan haklarının korunması bağlamında İİT dayanışmasının önemine vurgu yaptı.