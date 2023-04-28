Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal, BMGK'de düzenlenen Suriye konulu oturumda konuştu Açıklaması

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, "Türkiye ve Suriye'yi etkileyen afetler sonrasında, insani boyuttaki işbirliği, Suriye krizini çözmek için yeni bir siyasi ivmenin yaratılmasına yardımcı olursa bir umut ışığı teşkil edebilir.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, "Türkiye ve Suriye'yi etkileyen afetler sonrasında, insani boyuttaki işbirliği, Suriye krizini çözmek için yeni bir siyasi ivmenin yaratılmasına yardımcı olursa bir umut ışığı teşkil edebilir. Bunun tüm taraflarca sahiplenilecek bir fırsat penceresi açmasını umut ediyoruz." dedi.

Önal, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Suriye konulu oturumda konuştu.

6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen ve Suriye'yi de etkileyen depremlerin Suriye'deki insani durumu daha da kötüleştirdiğine dikkati çeken Önal, "Bu felaket, Suriye krizini tüm boyutlarıyla çözmenin aciliyetini tekrar ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

Önal, Türkiye'nin en başından beri Suriye'de kalıcı çözümün BMGK'nin 2254 No'lu kararı uyarınca yürütülen siyasi süreçle bulunabileceğine işaret ettiğini belirterek, "Siyasi süreçteki tıkanıklık, sahadaki durumun ciddiyetini artırıyor ve halihazırda hakim olan çaresizlik duygusunu pekiştiriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye'ye ilişkin önceliklerini "siyasi süreçteki tıkanıklığı gidermek; terörle mücadele etmek ve Suriye'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğini muhafaza etmek; kesintisiz insani erişimi kolaylaştırmak ve mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elverişli koşulları oluşturmak" olarak sıralayan Önal, Moskova'daki "Dörtlü Toplantıların" da bu öncelikleri gerçekleştirmeyi amaçladığını kaydetti.

Büyükelçi Önal, depremlerin ardından bölgeye yönelik angajmanın arttığını belirterek, mevcut sorunlara güvenilir bir siyasi süreç yoluyla uygulanabilir çözümler bulmaya yönelik bütüncül ve eşgüdümlü bir yaklaşımın parçası olduğu müddetçe her inisiyatifin önem taşıdığını dile getirerek, bu bağlamda tüm tarafların tutumlarının daha fazla örtüşmesine ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

BM'nin sınır ötesi yardım mekanizmasının milyonlarca Suriyeli için "yaşam hattı" görevi gördüğünü değerlendiren Önal, iki ilave sınır kapısının daha operasyonel hale getirilmesinin faydalı olduğuna dikkati çekti.

Önal, uluslararası topluma söz konusu sınır ötesi geçişleri daha iyi kullanma ve insani yardımı artırma çağrısında bulundu.

Bu çerçevede sınır ötesi yardım mekanizmasının görev yönergesinin uzatılmasının önemine işaret eden Önal, böylelikle uygulama ortakları ve donörlere daha öngörülebilir ve güvenilir ortam sağlanacağını ifade etti.

Önal, Türkiye'nin aynı zamanda Suriye içinde çizgi ötesi yardımların ulaşımını de desteklediğini ve ilgili tüm tarafları çizgi ötesi yardım faaliyetlerini düzenli biçimde sürdürmeye teşvik ettiğini dile getirdi.

Büyükelçi Önal sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Türkiye ve Suriye'yi etkileyen afetler sonrasında, insani alandaki işbirliği Suriye krizini çözmek için yeni bir siyasi ivmenin yaratılmasına yardımcı olursa, bir umut ışığı teşkil edebilir. Bunun tüm taraflarca sahiplenilecek bir fırsat penceresi açmasını umut ediyoruz"