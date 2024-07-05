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Türkiye'nin Birçok Bölgesinde Görülen Işık Hüzmesi

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Türkiye'nin birçok bölgesinde gece saatlerinde görülen ışık hüzmesi merak uyandırdı. Işık hüzmesi Kocaeli, Sakarya, Bartın, Zonguldak ve Karabük illerinden de görülürken vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

TÜRKİYE'nin birçok bölgesinde gece saatlerinde görülen ışık hüzmesi merak uyandırdı. Işık hüzmesi Kocaeli, Sakarya, Bartın, Zonguldak ve Karabük illerinden de görülürken vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Gece saat 22.30 sıralarında geniş bir bölgede ışık hüzmesi görüldü. Gökyüzünden düşen yeşil renkteki ışık hüzmesini gören vatandaşların bir kısmı heyecan yaşarken bazıları da o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Kuzeyden güneye doğru ilerleyen ışık hüzmesi bir süre sonra gözden kayboldu. Işık hüzmesi Marmara'dan Batı Karadeniz bölgesine kadar Kocaeli, Sakarya, Bartın, Zonguldak ve Karabük illerinden de görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Karabük Sakarya Kocaeli Türkiye Bartın Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

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