Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde geniş katılımlı iftar programı - Haberler

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Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde geniş katılımlı iftar programı

İhlas Haber Ajansı - Mahmut Tosun - Güncel
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- Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde geniş katılımlı iftar programı BERLİN - Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde geniş katılımlı iftar programı düzenlendi Covid–19 salgını nedeniyle, 2 sene ara verilen Berlin Büyükelçiliğindeki iftar yemekleri, pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte...

- Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde geniş katılımlı iftar programı BERLİN - Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde geniş katılımlı iftar programı düzenlendi Covid–19 salgını nedeniyle, 2 sene ara verilen Berlin Büyükelçiliğindeki iftar yemekleri, pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte yeniden düzenlendi. Büyükelçilik binasında gerçekleştirilen iftar yemeğine, Berlin'den ve Almanya'nın çeşitli bölgelerinden sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, büyükelçiler, bürokratlar ve Alman davetliler katıldı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde geniş katılımlı iftar programı

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde geniş katılımlı iftar programı

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde geniş katılımlı iftar programı

İhlas Haber Ajansı / Mahmut Tosun - Güncel

Koronavirüs, Türkiye, Berlin, Güncel, Haberler

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